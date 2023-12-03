Τη στιγμή που η στρατιωτική επιχείρηση των IDF επεκτείνεται στη νότια Γάζα, ο διευθυντής της πανίσχυρης ισραηλινής υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας, της Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ (δεξιά στη φωτό με τον Νετανιάχου) διαμηνύει ότι το Ισραήλ θα κυνηγήσει τη Χαμάς στον Λίβανο, την Τουρκία και το Κατάρ ακόμα κι αν χρειαστούν χρόνια.

«Το υπουργικό συμβούλιο της χώρας έχει θέσει ως στόχο να εξαλείψει τη Χαμάς και τους ηγέτες της» τόνισε, σε μια ηχογράφηση που παίχτηκε στη δημόσια τηλεόραση.

«Αυτό είναι το Μόναχό μας (σ.σ η λεγόμενη Σφαγή του Μονάχου έγινε κατά τη διάρκεια των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 1972). Θα το κάνουμε αυτό παντού - στη Γάζα, στα παλαιστινιακά εδάφη, στον Λίβανο, στην Τουρκία και στο Κατάρ. Θα μάς πάρει μερικά χρόνια, αλλά θα είμαστε εκεί για να το κάνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπαρ.

Ο επικεφαλής της Σιν Μπετ ακούστηκε επίσης να εκφράζει την πεποίθησή του ότι η οργάνωση (Σιν Μπετ) έχει «ανοδική πορεία» και «παίρνουμε τα μαθήματά μας από τα γεγονότα και τα μεταφέρουμε ήδη σε άλλες καταστάσεις, όχι μόνο στη Λωρίδα της Γάζας».

Ο Μπαρ σημείωσε ότι «το εύρος των απειλών που αντιμετωπίζει το κράτος του Ισραήλ είναι άνευ προηγουμένου τον τελευταίο χρόνο, ακόμη και πριν από αυτά τα γεγονότα».

«Ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, το μείζον ζήτημα δεν είναι εμφανές... Υπάρχουν πολλά πράγματα κάτω από την επιφάνεια» δήλωσε αινιγματικά.

Η «Επιχείρηση Οργή του Θεού»

Σημειώνεται ότι μετά τη δολοφονία 11 μελών της ισραηλινής Ολυμπιακής ομάδας το 1972 στο Μόναχο, από την παλαιστινιακή ομάδα του Μαύρου Σεπτέμβρη, το Ισραήλ απάντησε πραγματοποιώντας στοχευμένες επιχειρήσεις δολοφονίας των δραστών για πολλά χρόνια και σε πολλές χώρες.

Πρόκειται για την «Επιχείρηση Οργή του Θεού» (αγγλικά: Operation Wrath of God‎, ή Επιχείρηση Μπαγιονέτ (εβραϊκά: מבצע זעם האל‎) την κωδική ονομασία μιας μυστικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από τη Μοσάντ για τη δολοφονία των ατόμων που θεωρούνταν ότι συμμετείχαν στη σφαγή του Μονάχου. Οι στόχοι ήταν μέλη της παλαιστινιακής ένοπλης μαχητικής ομάδας Μαύρος Σεπτέμβρης και στελέχη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO).

Με εξουσιοδότηση από την Ισραηλινό πρωθυπουργό Γκόλντα Μέιρ το φθινόπωρο του 1972, η επιχείρηση πιστεύεται ότι συνεχίστηκε για περισσότερα από 20 χρόνια. Ενώ η Μοσάντ σκότωσε αρκετούς εξέχοντες Παλαιστίνιους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, δεν κατάφερε ποτέ να σκοτώσει τον εγκέφαλο πίσω από το Μόναχο, δηλαδή τον Αμπού Νταούντ. Η επιχείρηση απεικονίστηκε στην τηλεοπτική ταινία Sword of Gideon (1986) και στην ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ Μόναχο (2005).

