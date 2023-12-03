Σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) στις ακτές των νότιων Φιλιππίνων, σύμφωνα σήμερα με το αμερικανικό αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS), ο τελευταίος μιας σειράς ισχυρών σεισμών που έπληξε την περιοχή αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο σεισμός σημειώθηκε μόλις πριν από τις 04.00 τοπική ώρα (22.00 της Κυριακής στην Ελλάδα), σε βάθος 30 χιλιομέτρων, περίπου 72 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Χινατουάν, στο νησί Μιντανάο.

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων όπως και το Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι.

Λίγο αργότερα, άλλος σεισμός, μεγέθους 5,4 βαθμών, καταγράφηκε από το USGS στην περιοχή, σε απόσταση 28 χλμ. ανατολικά της Αράς-Ασάν, σε βάθος 43 χλμ.

Σε μια αναθεώρησή του για το μέγεθος του σεισμού, το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) ανακοίνωσε, σύμφωνα με νεότερο τηλεγράφημα του Reuters, ότι ο σεισμός που έπληξε το Μιντανάο τα ξημερώματα της Δευτέρας ήταν μεγέθους 6,8 βαθμών, με εστιακό βάθος 38 χλμ.

Το GFZ νωρίτερα είχε εκτιμήσει το μέγεθος του σεισμού στους 6,3 βαθμούς.

