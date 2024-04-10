Κλιμακώνουν την αντιπαράθεση το Ισραήλ και το Ιράν στο πλαίσιο του σκιώδους πολέμου που διεξάγεται μεταξύ των δύο με τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας προκειμένου να αποφευχθεί μία απευθείας σύγκρουση και περαιτέρω επέκταση του πολέμου στην περιοχή να κινούνται σε τεντωμένο σχοινί.

Απαντώντας σε προηγούμενη επιθετική ρητορική του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος επανέλαβε την υπόσχεσή του για επικείμενο χτύπημα στο Ισραήλ, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας επέστρεψε τα πυρά διαμηνύοντας ότι οι δυνάμεις της χώρας του θα χτυπήσουν απευθείας το Ιράν εάν η Ισλαμική Δημοκρατία εξαπολύσει επίθεση από το έδαφός της εναντίον του Ισραήλ.

Τα σχόλιά του έρχονται να προστεθούν σε μία σειρά απειλών που εξαπολύουν οι δύο αντίπαλες δυνάμεις εν μέσω αυξημένων εντάσεων μετά τις δολοφονίες Ιρανών στρατηγών σε έκρηξη στο ιρανικό προξενείο στη Συρία νωρίτερα αυτό το μήνα.

«Εάν το Ιράν επιτεθεί από το έδαφός του, το Ισραήλ θα απαντήσει και θα επιτεθεί στο Ιράν», είπε ο Ισραήλ Κατς σε μια ανάρτηση στο X τόσο στα φαρσί όσο και στα εβραϊκά.

Η Τεχεράνη θεωρεί το Ισραήλ υπεύθυνο για το χτύπημα που ισοπέδωσε το κτίριο, σκοτώνοντας 12 ανθρώπους. Το Ισραήλ δεν έχει παραδεχτεί τη συμμετοχή του, αν και προετοιμάζεται για μια ιρανική απάντηση στην επίθεση.

Ο Χαμενεΐ μίλησε σε μια τελετή προσευχής για τον εορτασμό του τέλους του ιερού μήνα του Ραμαζανιού των μουσουλμάνων, λέγοντας ότι η αεροπορική επιδρομή ήταν «λάθος» και μοιάζει με επίθεση σε ιρανικό έδαφος.

«Όταν επιτέθηκαν στην περιοχή του προξενείου μας, ήταν σαν να επιτέθηκαν στο έδαφός μας», είπε ο Χαμενεΐ, σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση του Ιράν. «Το κακό καθεστώς πρέπει να τιμωρηθεί και θα τιμωρηθεί».

Ούτε ο Κατς ούτε ο Αγιατολάχ ανέφεραν λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο Ιράν και Ισραήλ θα αντεπιτεθούν.

Μεταξύ των 12 νεκρών στην έκρηξη την 1η Απριλίου ήταν επτά μέλη της Φρουράς της Επανάστασης του Ιράν, τέσσερις Σύροι και ένα μέλος της πολιτοφυλακής της Χεζμπολάχ.

Ο Χαμενεΐ επέκρινε επίσης τη Δύση, ιδιαίτερα τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, για την υποστήριξη του Ισραήλ στον πόλεμό του εναντίον της Χαμάς στη Γάζα.

Μπάιντεν: «Λάθος» ο τρόπος που διεξάγονται οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο και με την όλο και αυξανόμενη κριτική από τους συμμάχους του με τον πρόεδρο Μπάιντεν να επανέρχεται, χαρακτηρίζοντας «λάθος» την πολιτική που ασκεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Λωρίδα της Γάζας, καλώντας παράλληλα την ισραηλινή κυβέρνηση να κλείσει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Θεωρώ ότι αυτό που κάνει είναι λάθος. Δεν συμφωνώ με την προσέγγισή του», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο ισπανόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο Univision, απαντώντας σε ερώτηση για τον τρόπο που διεξάγονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακο.

Πρόκειται για κάποιες από τις πιο αυστηρές δηλώσεις για τον ισραηλινό πρωθυπουργό καθώς στην Ουάσιγκτον μοιάζει πλέον να εντείνεται η ανυπομονησία μπροστά στην ανθρωπιστική καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας, υπό ισραηλινή πολιορκία για πάνω από μισό χρόνο.

Χαρακτήρισε «εξωφρενικό» το γεγονός ότι οχηματοπομπή της αμερικανικής ΜΚΟ World Central Kitchen έγινε στόχος ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά εργαζόμενοί της, ανάμεσά τους Αμερικανοκαναδός.

«Αυτό που ζητάω είναι οι Ισραηλινοί να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός» και «να επιτρέψουν τις έξι ή τις οκτώ επόμενες εβδομάδες πλήρη πρόσβαση στα τρόφιμα και στα φάρμακα που πάνε» στον θύλακο, είπε ο κ. Μπάιντεν.

Σε τηλεφωνική συνδιάλεξή του με τον κ. Νετανιάχου την περασμένη εβδομάδα, άφησε για πρώτη φορά να εννοηθεί πως μπορεί να βάλει όρους για τη χορήγηση της αμερικανικής βοήθειας στο Ισραήλ αν δεν υπάρξουν «χειροπιαστά» μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Ο αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε πως μιλάει με «όλο τον κόσμο, με τους Σαουδάραβες, με τους Ιορδανούς, με τους Αιγύπτιους» και είναι «έτοιμοι να πάνε εκεί», είναι «έτοιμοι να παραδώσουν τα τρόφιμα» που χρειάζονται οι άμαχοι.

«Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για το ότι δεν διανέμονται φάρμακα και τρόφιμα στον κόσμο που τα έχει ανάγκη. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα», επέμεινε.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν στρατιωτική βοήθεια αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ. Το τελευταίο διάστημα ωστόσο αξιώνουν οι ισραηλινές αρχές να κάνουν περισσότερα για να φθάσει ανθρωπιστική βοήθεια στους αμάχους.

Αν και η Ουάσιγκτον εξήρε τα πρώτα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Ισραήλ, όπως το «προσωρινό» άνοιγμα σημείων διέλευσης προς τη Λωρίδα της Γάζας, ειδικά του Έρετς (βόρεια), πρόσθεσε πως αναμένει «αποτελέσματα».

Συγγενείς αμερικανοϊσραηλινών ομήρων της Χαμάς στη Γάζα έγιναν δεκτοί από την αμερικανίδα αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις στον Λευκό Οίκο, την ώρα που συνεχίζονται οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός που θα συνοδευτεί από την απελευθέρωση ομήρων και σε αντάλλαγμα παλαιστινίων φυλακισμένων.

«Θέλουμε αποτελέσματα. Θέλουμε οι συγγενείς μας να επιστρέψουν», συνόψισε μιλώντας στον Τύπο η Ρέιτσελ Γκόλντμπεργκ, ο γιος της οποίας συγκαταλέγεται στους ομήρους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.