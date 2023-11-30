Το Ισραήλ ανακοινώνει πως αποφυλάκισε άλλους 30 Παλαιστίνιους

Τριάντα παλαιστίνιοι φυλακισμένοι στο Ισραήλ αφέθηκαν ελεύθεροι τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, κατ’ εφαρμογή της συμφωνίας ανακωχής με τη Χαμάς, ανακοίνωσε η ισραηλινή υπηρεσία φυλακών.

Διευκρίνισε πως τα πρόσωπα αυτά —σύμφωνα με τη διπλωματία του Κατάρ, επρόκειτο για 16 ανήλικους και 14 γυναίκες— αφέθηκαν ελεύθερα από κεντρα κράτησης στην επικράτεια του Ισραήλ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και στην Ιερουσαλήμ.

Αποφυλακίστηκαν σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση από τη Χαμάς 16 ομήρων που κρατούσε στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων αλλοδαπών και προσώπων με διπλή υπηκοότητα, μερικές ώρες προτού εκπνεύσει η ισχύς της συμφωνίας, στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

