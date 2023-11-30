Βραζιλία: 7 νεκροί σε έφοδο της αστυνομίας εναντίον συμμορίας

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο συνελήφθησαν χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης της αστυνομίας στη βραζιλιάνικη πολιτεία Σερζίπε (βορειοανατολικά) με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε διαπράξει δολοφονίες, ληστείες και να διακινούσε ναρκωτικά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Περίπου εκατό αστυνομικοί συμμετείχαν σε αυτή την επιχείρηση ευρείας κλίμακας στην Κριστινάπολις, πόλη 17.000 κατοίκων 120 χιλιόμετρα από την Αρακαζού, την πρωτεύουσα της πολιτείας Σερζίπε.

Επτά ύποπτοι, σε βάρος των οποίων διενεργείτο «έρευνα για σχέσεις με εγκληματική οργάνωση» σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης, ανέφερε η τοπική αστυνομία σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα, κάνοντας επίσης λόγο για δυο συλλήψεις και 23 εφόδους, μια από τις οποίες έγινε σε φυλακή.

Η επιχείρηση εξαπολύθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία, που ανέφερε ότι κρατούμενος ήταν ο ηγέτης εγκληματικής οργάνωσης η οποία έσπερνε τον τρόμο σε πόλη που γειτονεύει με την Κριστινάπολις, στον νότιο τομέα της Σερζίπε, κοντά στην πολιτεία Μπαΐα.

Η βραζιλιάνικη αστυνομία επικρίνεται συχνά από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη βία που ασκεί, ειδικά εναντίον Αφροβραζιλιάνων.

Το 2022 σκοτώθηκαν 175 άνθρωποι σε αστυνομικές επιχειρήσεις στη Σερζίπε, μικρή πολιτεία όπου κατοικούν 2,2 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι. Η γειτονική πολιτεία Μπαΐα, πολύ μεγαλύτερη και με πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό (15 εκατ. κάτοικοι), ήταν αυτή όπου καταγράφηκαν οι περισσότεροι θάνατοι σε επιχειρήσεις της αστυνομίας την περασμένη χρονιά (1.464).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

