Με ανάκληση των διπλωματικών αντιπροσωπειών του από τη Νορβηγία και την Ιρλανδία απαντά το Ισραήλ στην ανακοίνωση των δύο χωρών ότι σκοπεύουν να προχωρήσουν άμεσα στην αναγνώριση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ίσραελ Κατς αναφέρει ότι έχει δώσει εντολή για την άμεση ανάκληση των πρεσβευτών του Ισραήλ στην Ιρλανδία και τη Νορβηγία για διαβουλεύσεις υπό το φως των αποφάσεων αυτών των χωρών να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος.

Ο Κατς αναφέρει: «Έχω δώσει εντολή για την άμεση ανάκληση των πρεσβευτών του Ισραήλ στην Ιρλανδία και τη Νορβηγία για διαβουλεύσεις υπό το φως των αποφάσεων αυτών των χωρών να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος.

Στέλνω ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα στην Ιρλανδία και τη Νορβηγία: το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σιωπηλό απέναντι σε όσους υπονομεύουν την κυριαρχία του και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά του.

Η σημερινή απόφαση στέλνει ένα μήνυμα στους Παλαιστίνιους και στον κόσμο: Η τρομοκρατία πληρώνει. Αφού η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη σφαγή Εβραίων από το Ολοκαύτωμα, μετά τη διάπραξη ειδεχθών σεξουαλικών εγκλημάτων που μαρτυρεί ο κόσμος, αυτές οι χώρες επέλεξαν να ανταμείψουν τη Χαμάς και το Ιράν αναγνωρίζοντας ένα παλαιστινιακό κράτος.

Αυτό το διαστρεβλωμένο βήμα αυτών των χωρών είναι αδικία στη μνήμη των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου, πλήγμα στις προσπάθειες επιστροφής των 128 ομήρων και ώθηση στη Χαμάς και τους τζιχαντιστές του Ιράν, γεγονός που υπονομεύει την ευκαιρία για ειρήνη και αμφισβητεί το δικαίωμα του Ισραήλ για αυτοάμυνα.

Το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σιωπηλό, θα υπάρξουν περαιτέρω σοβαρές συνέπειες. Εάν η Ισπανία ακολουθήσει την πρόθεσή της να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος, θα γίνει ένα παρόμοιο βήμα εναντίον της.

Η ιρλανδο-νορβηγική ανοησία δεν μας πτοεί. Είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε τους στόχους μας: αποκατάσταση της ασφάλειας στους πολίτες μας, διάλυση της Χαμάς και επιστροφή των ομήρων στα σπίτια τους. Δεν υπάρχουν περισσότερες δίκαιες αιτίες από αυτές.

Η Ιρλανδία αναμένεται να ανακοινώσει εντός ωρών την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης, μετέδωσαν τη νύχτα ιρλανδικά ΜΜΕ, διευκρινίζοντας πως θα παραχωρηθεί συνέντευξη Τύπου από τον πρωθυπουργό Σάιμον Χάρις και άλλα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη.

Ταυτόχρονα, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται να απευθυνθεί στο ισπανικό κοινοβούλιο, προκειμένου να αναγγείλει την ημερομηνία για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Μαδρίτη.

Τον Μάρτιο, ο κ. Σάντσεθ είχε δώσει στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες κοινή ανακοίνωση με τους επικεφαλής των κυβερνήσεων της Ιρλανδίας, της Σλοβενίας και της Μάλτας, με την οποία εξέφραζαν την βούλησή τους να αναγνωρίσουν κράτος της Παλαιστίνης.

Επιπλέον, η κυβέρνηση της Νορβηγίας πρόκειται να ανακοινώσει σήμερα ότι αναγνωρίζει ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, ανέφεραν ο κρατικός σταθμός NRK και η εφημερίδα Aftenposten, επικαλούμενα μη κατονομαζόμενες πηγές.

