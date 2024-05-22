Λονδίνο, του Θανάση Γκαβού

Πολύ πιο κοντά στο στόχο του 2% υποχώρησε το ποσοστό του πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Απρίλιο, καθώς σύμφωνα με τα νεότερα επίσημα στοιχεία έπεσε στο 2,3% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα.

Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο του δείκτη τιμών καταναλωτή από τον Ιούλιο του 2021. Στο ενδιάμεσο ο πληθωρισμός είχε κορυφωθεί στο 11,1% τον Οκτώβριο του 2022, που συνιστούσε υψηλό 41 ετών.

Η νέα μείωση αποδίδεται κατά κύριο λόγο στη σημαντική μείωση του κόστους του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου, που κόστιζαν τον Απρίλιο 27,1% λιγότερο σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα - στη μεγαλύτερη ετήσια μείωση τιμών ενέργειας από το 1989.

Μείωση καταγράφηκε επίσης στην τιμή των προϊόντων καπνού και των τροφίμων. Αντιθέτως υπήρξε μικρή αύξηση στην τιμή του πετρελαίου και των πρώτων υλών.

Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές καυσίμων και τροφίμων, μειώθηκε από 4,2% σε 3,9%.

Ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ έκανε λόγο για «σημαντική στιγμή για την οικονομία» και για απόδειξη πως «το σχέδιο λειτουργεί και οι δύσκολες αποφάσεις που έχουμε λάβει αποδίδουν - έρχονται πιο φωτεινές ημέρες».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.