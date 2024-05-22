Δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί συγκεντρώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο της Τεχεράνης για να αποτίσουν τελευταίο φόρο τιμής στον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί, ο οποίος σκοτώθηκε την Κυριακή σε δυστύχημα με ελικόπτερο, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Κρατώντας πορτρέτα του εκλιπόντα προέδρου και ιρανικές σημαίες, το πλήθος συγκεντρώθηκε γύρω από το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ηγείται στις 9:00 (τοπική ώρα, 08:30 ώρα Ελλάδας) της προσευχής στην εξόδιο ακολουθία για τον Ραϊσί και τους επτά άλλους ανθρώπους – ανάμεσά τους ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν-- που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα.

Η σημερινή ημέρα έχει κηρυχθεί αργία και οι κάτοικοι της Τεχεράνης έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα μηνύματα που τους καλούσαν «να παραστούν στην κηδεία του μάρτυρα».

Μετά την προσευχή θα πραγματοποιηθεί πομπή ως την πλατεία Ενγκελάμπ, στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας.

Διάφορες χώρες – ανάμεσά τους η Ρωσία, η Τουρκία και το Ιράκ—έχουν στείλει εκπροσώπους για την κηδεία, αλλά όχι σε επίπεδο αρχηγού κράτους. Ο επικεφαλής του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγια, θα παραστεί στην τελετή, όπως και ο δεύτερος στην ιεραρχία της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ.

Οι ιρανικές αρχές έχουν κηρύξει πενθήμερο πένθος σε όλη τη χώρα.

Οι τελετές στη μνήμη του Ραϊσί ξεκίνησαν χθες, Τρίτη, στην Ταμπρίζ, την πόλη που βρίσκεται κοντά στο σημείο του δυστυχήματος, και πρόκειται να διαρκέσουν ως αύριο, Πέμπτη.

Τα οκτώ φέρετρα, καλυμμένα με την ιρανική σημαία, μεταφέρθηκαν από την Ταμπρίζ στην ιερή πόλη Κομ, νότια της πρωτεύουσας, όπου τεράστιο πλήθος παρέστη στην τελετή που πραγματοποιήθηκε.

Πολλά και τεράστια πορτρέτα του «μάρτυρα» Εμπραχίμ Ραϊσί έχουν τοποθετηθεί σε δημόσια κτίρια στις μεγαλύτερες πόλεις του Ιράν.

Μετά την πομπή της Τετάρτης στην πρωτεύουσα, τα λείψανα του Ραϊσί θα μεταφερθούν στην επαρχία του Νοτίου Χορασάν προτού μεταφερθούν στην γενέτειρά του,Μασχάντ, στα βορειοανατολικά.

Θα κηδευτεί το απόγευμα της Πέμπτης στην πόλη μετά την κηδεία στο ιερό Ιμάμ Ρεζά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.