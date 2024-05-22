Ο συντηρητικός βρετανός βουλευτής Craig Mackinlay αποτελεί παράδειγμα ψυχικής δύναμης αφότου του ακρωτηρίασαν τα χέρια και τα πόδια λόγω σήψης.

Ο Mackinlay επιστρέφει σήμερα στη δημόσια καθήκοντά του την Τετάρτη για πρώτη φορά θέλοντας να γίνει γνωστός ως ο πρώτος «βιονικός βουλευτής». Η περιπέτεια με την υγεία του ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και διαγνώστηκε με σήψη, μια απειλητική για τη ζωή αντίδραση σε μια λοίμωξη που εμφανίζεται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα αντιδρά υπερβολικά και αρχίζει να επιτίθεται στους δικούς τους ιστούς και τα όργανα.

Ήταν στις 27 Σεπτεμβρίου, όταν ο κ. Mackinlay, 57 ετών, άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία. Δεν το σκέφτηκε πολύ, έκανε τεστ Covid (το οποίο βγήκε αρνητικό) και είχε νωρίς το βράδυ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν βαριά άρρωστος αλλά ακόμα δεν πίστευε ότι ήταν κάτι σοβαρό. Ωστόσο, καθώς περνούσε η νύχτα, η σύζυγός του Κέιτι - φαρμακοποιός - άρχισε να ανησυχεί. Του πήρε την πίεση και του έβαλε θερμόμετρο.

Μέχρι το πρωί, παρατήρησε ότι τα χέρια του ένιωθαν κρύα και δεν μπορούσε να αισθανθεί σφυγμό. Αφού τηλεφώνησε για ασθενοφόρο, ο κ. Mackinlay εισήχθη στο νοσοκομείο. Μέσα σε μισή ώρα είχε γίνει αυτό που αποκαλεί «ένα πολύ παράξενο μπλε». «Όλο μου το σώμα, από πάνω μέχρι κάτω, τα αυτιά, τα πάντα, μπλε», λέει.

Είχε πάθει σηπτικό σοκ. Ο βουλευτής τέθηκε σε προκλητικό κώμα που θα διαρκούσε 16 ημέρες.

Στη σύζυγό του είπαν ότι έπρεπε να προετοιμαστεί για το χειρότερο, με το προσωπικό να περιγράφει τον σύζυγό της ως «έναν από τους πιο άρρωστους ανθρώπους που είχαν δει ποτέ». Οι πιθανότητες επιβίωσής του ήταν μόλις 5%.

Μετά από επιμονή της συζύγου του, ο κ. Mackinlay μεταφέρθηκε από το τοπικό του νοσοκομείο στο Medway, στο Kent, στο St Thomas' στο κεντρικό Λονδίνο, ακριβώς απέναντι από τον χώρο εργασίας του, τα κτήρια του Κοινοβουλίου.

Θυμάται ελάχιστα από αυτά - αλλά αυτό που μπορεί να θυμηθεί είναι τα παράξενα όνειρα που πιστεύει ότι του προκάλεσε η μορφίνη.

Όταν ξύπνησε, θυμάται ότι άκουγε συζητήσεις για τα χέρια και τα πόδια του. «Μέχρι τότε είχαν μαυρίσει... σχεδόν μπορούσες να τα χτυπήσεις», λέει, παρομοιάζοντας τα με το πλαστικό ενός κινητού τηλεφώνου.

Λέει ότι δεν εξεπλάγη όταν του είπαν ότι ίσως χρειαστεί να ακρωτηριαστούν.

«Δεν έχω πτυχίο ιατρικής, αλλά ξέρω πώς μοιάζουν τα νεκρά πράγματα. Ήμουν παραδόξως στωικός με αυτό... Δεν ξέρω γιατί ήμουν. Μπορεί να ήταν τα διάφορα κοκτέιλ ναρκωτικών που έπαιρνα».

Μαύρα Χριστούγεννα

Η επέμβαση - και για τους τέσσερις ακρωτηριασμούς - έγινε την 1η Δεκεμβρίου. Θυμάται ότι ξυπνούσε ακολουθώντας τις διαδικασίες νιώθοντας περίεργα σε εγρήγορση. Τόσο σε εγρήγορση, που αναρωτήθηκε αν οι ακρωτηριασμοί είχαν συμβεί στην πραγματικότητα. «Αλλά ξύπνησα και κοίταξα κάτω και προφανώς καταλαβαίνεις ότι είχαν».

Τα Χριστούγεννα ήταν «μαύρα», πέρασε με την οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένης της τετράχρονης κόρης του Ολίβια. «Προσαρμόστηκε πολύ εύκολα», λέει ο κ. Mackinlay.

«Πιθανώς καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον ειλικρινά. Νομίζω ότι τα παιδιά είναι απλά τόσο εντυπωσιακά προσαρμόσιμα».

Η μικρή του κόρη αναγκάστηκε να προσαρμοστεί στα νέα προσθετικά πόδια του πατέρα της.

Ο Mackinlay χρειάστηκε χρόνο για να μάθει να περπατά με τα προσθετικά του. Πρώτα, έπρεπε να ξαναχτίσει τους μύες που είχαν χαθεί.

«Τα πόδια μου δεν ήταν ποτέ μεγάλα - πάντα λέω ότι έχω μπούτια κοτόπουλου, αλλά τώρα είναι μπούτια σπουργιτιού» είπε.

Μόλις συνδέθηκαν τα προσθετικά του πόδια, σταδιακά ξανάμαθε πώς να περπατά.

«Μετά από ένα πολύ γρήγορο χρόνο σκέφτεσαι "μπορώ να το κάνω αυτό"».

Στις 28 Φεβρουαρίου - πέντε μήνες αφότου αισθάνθηκε για πρώτη φορά άρρωστος - μπόρεσε να περπατήσει τα πρώτα του 20 βήματα χωρίς βοήθεια.

Εκτός από το ότι έχασε τα χέρια και τα πόδια του, η σήψη του προκάλεσε ουλές ουλές στα ούλα του, αφήνοντας τα μπροστινά του δόντια χαλαρά. Αν και είναι αισιόδοξος υπάρχουν και στιγμές που πέφτει ψυχολογικά αναφέρει ο ίδιος.

«Πρέπει να είσαι χαρούμενος και θετικός σε πράγματα που μπορείς να κάνεις και διαπιστώνω ότι κάθε μέρα υπάρχει κάτι νέο που μπορώ να κάνω. Τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τη γυναίκα μου… Δεν θα ήμουν εδώ που είμαι σήμερα χωρίς αυτήν» ανέφερε.

Πριν εισέλθει στο Κοινοβούλιο, ο κ. Mackinlay εργαζόταν ως ορκωτός λογιστής. Αρχικά μέλος του Κόμματος Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου υπέρ του Brexit, εξελέγη Συντηρητικός βουλευτής του South Thanet το 2015.

Παρά τα όσα πέρασε, ο κ. Mackinlay εξακολουθεί να σχεδιάζει να αγωνιστεί στις επόμενες εκλογές στην εκλογική περιφέρεια του Κεντ, που πρόκειται να μετονομαστεί σε Thanet East.

«Όταν τα παιδιά έρχονται στο φανταστικό εκπαιδευτικό κέντρο του Κοινοβουλίου, θέλω να τραβούν το σακάκι ή τις φούστες των γονιών τους ή τη δασκάλα τους και να λένε: "Θέλω να δω τον βιονικό βουλευτή σήμερα"»

