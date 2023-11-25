Το Ιράν αναφέρει ότι συνέδραμε στην απελευθέρωση των Ταϊλανδών ομήρων της Χαμάς

Το Ιράν διευκόλυνε την απελευθέρωση 10 Ταϊλανδών ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας, δίνοντας έναν κατάλογο ονομάτων στην Χαμάς, μετά από αίτημα του υπουργείου Εξωτερικών της Ταϊλάνδης και του προέδρου του κοινοβουλίου, ανέφερε σήμερα η πρεσβεία του Ιράν στην Ταϊλάνδη.

«Αυτό το αίτημα έγινε δεκτό από τη Χαμάς και 10 Ταϊλανδοί όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την κατάπαυση του πυρός», τόνισε η ιρανική πρεσβεία με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ταϊλάνδης δήλωσε στο Reuters ότι: «Έχουμε δώσει καταλόγους ονομάτων από την αρχή σε όλους», συμπεριλαμβανομένου του Κατάρ, της Αιγύπτου, του Ισραήλ και του Ιράν. «Διαφορετικοί παράγοντες θα είχαν διαφορετική επιρροή στη Χαμάς», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Μια ομάδα Ταϊλανδών μουσουλμάνων πολιτικών είχε ταξιδέψει τον Οκτώβριο στην Τεχεράνη και συναντήθηκε με ανώτερους αξιωματούχους της Χαμάς.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ταϊλάνδης Παρνπ Παρνπρί Μπαχίντα-Νουκάρα είχε επίσης συνομιλίες με ανώτερους αξιωματούχους στο Κάιρο και τη Ντόχα για την απελευθέρωση των Ταϊλανδών ομήρων.

Στην πρώτη φάση εφαρμογής της συμφωνίας Ισραήλ-Χαμάς, χθες Παρασκευή, 24 όμηροι – 13 Ισραηλινοί, 10 Ταϊλανδοί και ένας Φιλιππινέζος – απελευθερώθηκαν σήμερα από την ισλαμιστική οργάνωση της Λωρίδας της Γάζας, ενώ το Ισραήλ απελευθέρωσε 39 γυναίκες και παιδιά που κρατούνταν σε φυλακές του.

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης έχει αναφέρει ότι 20 από τους υπηκόους της παραμένουν κρατούμενοι της Χαμάς.

Σχεδόν 30.000 Ταϊλανδοί εργάζονταν στο Ισραήλ, κυρίως στον αγροτικό τομέα, τη στιγμή των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις αρχές της Μπανγκόκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

