Ισραηλινό πλοίο δέχθηκε επίθεση από ιρανικής κατασκευής drone στον Ινδικό Ωεκεανό, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο

Πλοίο που ανήκει σε Ισραηλινό δέχθηκε επίθεση χθες Παρασκευή από ιρανικής κατασκευής drone στον Ινδικό Ωεκανό, ανακοίνωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος του στρατού.

«Έχουμε ενημερωθεί για τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ένα drone τύπου Shaded 136 έπληξε πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό», δήλωσε ο αξιωματούχος αυτός στο Γαλλικό Πρακτορείο, ενώ πρόσθεσε ότι από την επίθεση το πλοίο υπέστη ζημιές, όμως δεν υπάρχουν τραυματίες.

Αυτή η επίθεση έρχεται μετά από απειλές που έχουν διατυπώσει οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ότι θα στραφούν κατά ισραηλινών συμφερόντων πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και πλοίων που ανήκουν σε συμμάχους του Ισραήλ.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι κατέλαβαν στην Ερυθρά Θάλασσα ένα φορτηγό πλοίο με με εικοσιπενταμελές πλήρωμα, ιδιοκτησία Ισραηλινού επιχειρηματία, μισθωμένο από ιαπωνικό όμιλο θαλάσσιων μεταφορών, σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός τόνισε πως δεν πρόκειται για ισραηλινό πλοίο.

Οι σιίτες αντάρτες Χούθι ελέγχουν μεγάλο μέρος της εμπόλεμης Υεμένης και αποτελούν «τμήμα του άξονα της αντίστασης» κατά του Ισραήλ, που απαρτίζεται από οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν όπως η παλαιστινιακή Χαμάς και η λιβανική Χεζμπολάχ. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι αντάρτες έχουν εκτοξεύσει drones και πυραύλους προς το ισραηλινό έδαφος. Πολλούς από αυτούς έχουν αναχαιτιστεί από ισραηλινά συστήματα αεροπορικής άμυνας ή από αμερικανικά πολεμικά πλοία.

Σύμφωνα με την εταιρεία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών Ambrey, το πλοίο που δέχτηκε επίθεση χθες Παρασκευή είναι «πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μάλτας» και το πλοίο λειτουργεί γαλλική εταιρεία. Το διαχειρίζεται «μια εταιρεία που συνδέεται με το Ισραήλ (...) που εξηγεί γιατί στοχοποιήθηκε».

Όπως ανέφερε η εταιρεία, πριν από την επίθεση, συστήματα επικοινωνίας που επέτρεπαν τον εντοπισμό αυτού του πλοίου διακόπησαν λίγο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι Τζεμπέλ Αλί.

Παράλληλα, η Ambrey ανέφερε μια άλλη προειδοποίηση που εξέδωσαν σήμερα οι Χούθι προς ένα πετρελαιοφόρο που έπλεε στη νότια Ερυθρά Θάλασσα, με την εταιρεία να τονίζει ότι μια επιχείρηση από αυτούς τους αντάρτες εναντίον του πλοίου φαινόταν «πιθανώς επικείμενη».

Η Ambrey τόνισε ότι κατέγραψε «ένα προειδοποιητικό μήνυμα που εκδόθηκε από την Ανσάρ Αλλάχ (Χούθι) σε ένα πετρελαιοφόρο που έπλεε 59 μίλια νοτιοδυτικά του λιμανιού Χοντέιντα της Υεμένης.

Οι Χούθι ζήτησαν από το δεξαμενόπλοιο να αλλάξει πορεία και προειδοποίησαν ότι «θα ακολουθήσει επίθεση αν δεν ακολουθήσει τις οδηγίες», σύμφωνα με την εταιρεία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών.

