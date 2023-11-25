Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν σήμερα σε μια πυρκαγιά που κατέστρεψε μερικώς εμπορικό κέντρο στο Καράτσι, ανέφεραν αξιωματούχοι στην οικονομική πρωτεύουσα του Πακιστάν.

«Οι διασώστες μας ανέσυραν 11 πτώματα» από τα χαλάσματα, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σαχίντ Χουσεΐν, εκπρόσωπος της οργάνωσης Chippa, που είναι αρμόδια για τις υπηρεσίες διάσωσης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι 35 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων οι επτά σοβαρά. «Τουλάχιστον 40 άνθρωποι διασώθηκαν», είπε.

Ο Σαμπίρ Αλί, εκπρόσωπος του τοπικού υπουργείου Υγείας, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τον προσωρινό απολογισμό θυμάτων.

Η φωτιά ξέσπασε στον τέταρτο από τους έξι ορόφους του εμπορικού κέντρου της πόλης.

Ο Χουσεΐν είπε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα που σημειώθηκε σε μια γεννήτρια και γρήγορα πέρασε σε δύο ορόφους του εμπορικού κέντρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

