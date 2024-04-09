Τίθενται σε ισχύ νέοι κανόνες για την πολιτική διαφήμιση

Σήμερα τίθενται σε ισχύ νέοι κανόνες της ΕΕ για τον καθορισμό κοινών προτύπων στην εσωτερική αγορά για τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής διαφήμισης, οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να εντοπίζουν μηνύματα που επιδιώκουν να επηρεάσουν τις απόψεις και τις πολιτικές αποφάσεις τους.

Οι κανόνες αυτοί προωθούν τον ανοικτό δημοκρατικό διάλογο και τις ελεύθερες, δίκαιες και σταθερές εκλογές.

Στο εξής, πρέπει να διευκρινίζεται με σαφήνεια αν μια διαφήμιση είναι πολιτική και να αναφέρεται ποιος την έχει πληρώσει, σε ποια τιμή, με ποια εκλογική ή νομοθετική διαδικασία συνδέεται και κατά πόσον είναι στοχευμένη.

Θα τεθεί επίσης σε εφαρμογή ένας μηχανισμός κοινοποίησης για τις προβληματικές διαφημίσεις, ενώ όλες οι πολιτικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο θα αποθηκεύονται σε ένα διαδικτυακό αποθετήριο διαφημίσεων. Ο κανονισμός περιορίζει επίσης την κατάχρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Προκειμένου να προστατευθούν οι ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες από εξωτερικές παρεμβάσεις, τρεις μήνες πριν από τη διεξαγωγή εκλογών ή δημοψηφίσματος θα απαγορεύονται οι χορηγίες διαφημίσεων από χώρες εκτός της ΕΕ.

Η Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα δήλωσε σχετικά: «Η νέα νομοθεσία καθιστά την πολιτική διαφήμιση πιο διαφανή και προβλέπει ισχυρότερη προστασία από εξωτερικές παρεμβάσεις και χειραγώγηση. Θα είναι ευκολότερο για τους ψηφοφόρους να εντοπίζουν το περιεχόμενο επί πληρωμή, να γνωρίζουν ποιος πλήρωσε γι’ αυτό και ποια ήταν η στόχευση της διαφήμισης.»

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς προσέθεσε τα εξής: «Οι καλά ενημερωμένοι και υπεύθυνοι πολίτες αποτελούν όχι μόνο το θεμέλιο αλλά και την κινητήρια δύναμη για μια ακμάζουσα δημοκρατία. Οι νέοι κανόνες για την πολιτική διαφήμιση θα βοηθήσουν τους πολίτες να πλοηγηθούν στην πολιτική σφαίρα και θα διαφυλάξουν τη διαφάνεια των εκλογών στην Ευρώπη.»

Οι κανόνες θα τεθούν άμεσα σε εφαρμογή, μεταξύ άλλων στις ευρωπαϊκές βουλευτικές εκλογές του 2024, καθώς και στις διαφημίσεις πολιτικών παραγόντων που στόχο έχουν να επηρεάσουν εκλογές και άλλες δημοκρατικές διαδικασίες. Ο κανονισμός απαιτεί από τους παρόχους υπηρεσιών να παρέχουν τις υπηρεσίες πολιτικής διαφήμισης οπουδήποτε εντός της ΕΕ, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο διαφημιζόμενος. Η διάταξη αυτή αναγνωρίζει τον ιδιαίτερο ρόλο των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διεξαγωγής εκστρατειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι υπόλοιπες διατάξεις του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων διαφάνειας για τους παρόχους υπηρεσιών, των ειδικών κανόνων για την προστασία των δεδομένων και για το καθεστώς εποπτείας, θα τεθούν σε εφαρμογή από τις 9 Οκτωβρίου 2025. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τους χρήστες και τους παρόχους πολιτικής διαφήμισης, τις εποπτικές αρχές και άλλους σχετικούς παράγοντες για την προώθηση της συμμόρφωσης στους νέους κανόνες.

Λένα Φλυτζάνη

