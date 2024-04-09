Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας, στον πόλεμο εναντίον της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν, καταθέτοντας ενώπιον μιας επιτροπής της Γερουσίας.

«Δεν έχουμε αποδείξεις για αυτό», είπε ο Όστιν στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων.

Από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου, σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία. Από την επακόλουθη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας εκτοπίστηκε σχεδόν όλος ο πληθυσμός του θύλακα, 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ διατυπώνονται κατηγορίες για γενοκτονία, τις οποίες το Ισραήλ διαψεύδει.

Οι ΗΠΑ είναι ο σημαντικότερος στρατιωτικός υποστηρικτής του Ισραήλ αλλά ασκούν πιέσεις στην ισραηλινή κυβέρνηση να κάνει περισσότερα για να βοηθήσει τους αμάχους στη Γάζα.

Ένας φονικός, μαζικός λιμός στη Λωρίδα της Γάζας πιθανότατα θα επιτάχυνε τη βία και θα οδηγούσε μετά βεβαιότητας σε μακροχρόνια σύγκρουση, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν, καταθέτοντας σε μια επιτροπή της Γερουσίας.

«Θα επιταχύνει τη βία, θα έχει ως αποτέλεσμα να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει μακροχρόνια σύγκρουση», είπε ο Όστιν στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων. «Δεν χρειάζεται να συμβεί (…) Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, και το κάνουμε ήδη, ώστε να ενθαρρύνουμε τους Ισραηλινούς να παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια», πρόσθεσε.

Έξι μήνες μετά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ στη Γάζα, ο κατεστραμμένος παλαιστινιακός θύλακας βρίσκεται αντιμέτωπος με τον λιμό και τις ασθένειες ενώ σχεδόν όλοι οι κάτοικοι είναι πλέον άστεγοι. Οι υπηρεσίες αρωγής διαμαρτύρονται ότι το Ισραήλ δεν διασφαλίζει την πρόσβαση σε τρόφιμα, φάρμακα και άλλα αναγκαία είδη ενώ ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί την πείνα σαν όπλο.

