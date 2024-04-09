Όχημα που μετέφερε εργάτες εξετράπη της πορείας του σε επαρχιακό δρόμο του κρατιδίου Ουταραχάντ, στη βόρεια Ινδία, και έπεσε σε χαράδρα 50 μέτρων, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή Ναϊνιτάλ. Επτά νεπαλέζοι εργάτες ανασύρθηκαν νεκροί από τη χαράδρα, ενώ άλλοι δύο διακομίστηκαν σε νοσοκομείο όπου δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. Νεκρός είναι επίσης ο ινδός οδηγός του οχήματος.

Σχεδόν 150.000 άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο σε τροχαία στην Ινδία, όπου οι αρχές έχουν θέσει ως στόχο φέτος τη μείωση αυτού του αριθμού κατά 50%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

