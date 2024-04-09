Οι εξελίξεις στην Ευρώπη στο επίκεντρο της συνάντησης Τσίπρα και Τζεντιλόνι

Οι εξελίξεις στην ΕΕ με φόντο τις επικείμενες ευρωεκλογές, η ευρωπαϊκή οικονομία και το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τον Ευρωπαίο επίτροπο Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Delphi Forum.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στον Αλ. Τσίπρα, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θερμό δεδομένης της πολύ καλής σχέσης τους που ξεκίνησε από τη περίοδο που και οι δύο ήταν πρωθυπουργοί, όταν καθιέρωσαν το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας και προώθησαν τη Σύνοδο των Ευρωπαϊκών χωρών του Νότου.

Παράλληλα, είχαν συνεργαστεί πολύ στενά στο πλαίσιο των συνόδων του κόμματος των Ευρωσοσιαλιστών (PES).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.