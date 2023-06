Τitan: H στιγμή που ο συνιδρυτής της OceanGate μαθαίνει πως βρέθηκαν συντρίμμια στον ωκεανό

Οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν την στιγμή που ο συνιδρυτή της εταιρείας υποβρυχίων βαθέων υδάτων OceanGate μαθαίνει ότι είχαν βρεθεί συντρίμμια που εν τέλει ανήκαν στο βαθυσκάφος Τitan το οποίο και συνεθλίβη έπειτα από «μία καταστροφική απώλεια του θαλάμου πίεσης του σκάφους», ενδόρρηξη,

Ο επιχειρηματίας Guillermo Söhnlein, 57 ετών, ταράχτηκε εμφανώς όταν ένας δημοσιογράφος του BBC διέκοψε τη συνέντευξή που του έκανε για να αναφέρει ότι μια ομάδα έρευνας είχε εντοπίσει ένα πεδίο συντριμμιών στον πυθμένα του ωκεανού.

«Συγγνώμη… τι έχει βρεθεί;» ρώτησε ο ξαφνιασμένος Söhnlein.

Ο δημοσιογράφος απάντησε ότι δεν είχε λεπτομέρειες για το εύρημα.

Ο Söhnlein ίδρυσε την OceanGate Expeditions with Rush το 2009.

Αν και έφυγε από την εταιρεία πριν από 10 χρόνια, ο Söhnlein έχει επανειλημμένα μιλήσει για το σεβασμό και την πίστη του στην δουλειά και το όραμα του πρώην συνεργάτη και συνιδρυτή της εταιρείας.

Η έρευνα για τον εντοπισμό του υποβρυχίου ολοκληρώθηκε την Πέμπτη όταν βρέθηκαν συντρίμμια του σκάφους περίπου 500 μέτρα από το ναυάγιο του Τιτανικού.

Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες διαπίστωσαν ότι τα συντρίμμια οδηγούν στο συμπέρασμα πως σημειώθηκε «μία καταστροφική απώλεια του θαλάμου πίεσης του σκάφους», ενδόρρηξη, όπως ανακοίνωσε ο υποναύαρχος της ακτοφυλακής των ΗΠΑ, Τζον Μάουγκερ.

Καθώς οι αξιωματούχοι εργάζονται για να καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα και τις συνθήκες του ατυχήματος, θα χρησιμοποιηθούν τηλεχειριζόμενα οχήματα για τη χαρτογράφηση του πεδίου εντοπισμού των συντριμμιών του σκάφους, το οποίο βρίσκεται σε βάθος πάνω από 2 μίλια στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό, είπε ο Μάουγκερ.

Οι αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη καθορίσει οριστικά εάν η καταστροφική έκρηξη συνέβη τη στιγμή που το υποβρύχιο σταμάτησε να επικοινωνεί περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά μετά την κατάδυσή του, είπε ο Μάουγκερ.

Ανώτερος αξιωματούχος του Πολεμικού Ναυτικού, ωστόσο, είπε στο CNN ότι μια ανασκόπηση του Πολεμικού Ναυτικού των ακουστικών δεδομένων εντόπισε μια «ανωμαλία σύμφωνη με μια έκρηξη» την Κυριακή στη γενική περιοχή όπου ο Τιταν καταδύθηκε.

Οι πληροφορίες «μοιράστηκαν αμέσως» με διοικητές επιτόπου, που ηγούνταν της προσπάθειας έρευνας και χρησιμοποιήθηκαν για να περιορίσουν την περιοχή έρευνας, είπε ο αξιωματούχος. Ο ήχος κρίθηκε «μη οριστικός» και «λήφθηκε η απόφαση να συνεχίσουμε την αποστολή μας ως έρευνα και διάσωση και να κάνουμε κάθε προσπάθεια για να σώσουμε τις ζωές στο πλοίο».

Ωστόσο, μόλις ξεκίνησε η έρευνα, τα πληρώματα είχαν σημαδούρες σόναρ στο νερό «σχεδόν συνεχώς» και δεν εντόπισαν κανένα «καταστροφικό συμβάν», είπε ο Μάουγκερ.

