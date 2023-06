Προφητική προειδοποίηση για το Titan: «Aβύθιστος ήταν και ο Τιτανικός» - «Αβάσιμες κραυγές» απαντούσε ο ιδρυτής της OceanGate Κόσμος 19:57, 23.06.2023 linkedin

«Αβάσιμες κραυγές» τα ερωτήματα για την ασφάλεια του Titan έλεγε ο νεκρός CEO της OceanGate Expeditions Στόκτον Ρας – Πρόεδρος Titanic International Society: Μήπως πρέπει να σταματήσουν οι αποστολές στο ναυάγιο;