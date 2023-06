Ιράν: Τρομακτική καραμπόλα με 20 οχήματα και 6 νεκρούς (βίντεο)

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 30 τραυματίστηκαν όταν νταλίκα προκάλεσε σήμερα καραμπόλα 15 οχημάτων σε αυτοκινητόδρομο του νοτιοδυτικού Ιράν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, τα οχήματα που ενεπλάκησαν στο φοβερό τροχαίο είναι 26.

At least six people were killed and 30 others injured in a chain reaction car accident between 15 cars in Yasuj-Shiraz Road, southwest of Iran, on Friday. pic.twitter.com/eZ9JIfcxlb