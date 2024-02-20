Η χήρα του Ναβάλνι «αδιάφορη» στις δηλώσεις του Κρεμλίνου για το πρόσωπό της

Η χήρα του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε μέσα σε ρωσική φυλακή στις 16 Φεβρουαρίου, δήλωσε σήμερα ότι "την αφήνει αδιάφορη" το γεγονός ότι το Κρεμλίνο την επικρίνει για χονδροειδείς δηλώσεις με τις οποίες κατηγορεί τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τον θάνατο του συζύγου της.

"Με αφήνει αδιάφορη ο τρόπος με τον οποίο ο εκπρόσωπος του δολοφόνου σχολιάζει τις δηλώσεις μου. Παραδώστε τη σορό του Αλεξέι και αφήστε μας τον θάψουμε με αξιοπρέπεια, μην εμποδίζετε τον κόσμο να τον αποχαιρετήσει", έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter) η Γιούλια Ναβάλναγια.

Ο ανώτατος ηγέτης της Ρωσίας τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια δεν έχει μιλήσει δημόσια για τον θάνατο του Ναβάλνι αλλά το Κρεμλίνο απορρίπτει κάθε εμπλοκή και δηλώνει ότι μια έρευνα είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί τι συνέβη.

Ο Πούτιν αναμένεται εύκολα να επανεκλεγεί τον Μάρτιο και να κερδίσει άλλη μια εξαετή θητεία στην εξουσία. Η χήρα του Ναβάλνι καλεί τη Δύση να μην αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των εκλογών αυτών.

Στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των 27 στις Βρυξέλλες χθες, Δευτέρα, η Γιούλια Ναβάλναγια ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αρνηθεί να αναγνωρίσει τις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου στη Ρωσία, σε ένα βήμα που κλιμακώνει απότομα την εκστρατεία της κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν.

"Μην αναγνωρίσετε αυτές τις εκλογές. Ένας πρόεδρος που δολοφονεί τον κυριότερο πολιτικό του αντίπαλο δεν μπορεί να είναι νόμιμος εξ ορισμού", τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.