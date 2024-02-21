Οι κινεζικές μετεωρολογικές αρχές ανανέωσαν σήμερα τον πορτοκαλί συναγερμό για κύμα ψύχους, ο οποίος είναι το υψηλότερο επίπεδο της προειδοποίησης τριών σταδίων για ακραία καιρικά φαινόμενα που χρησιμοποιείται στη χώρα, καθώς προβλέπουν μεγάλες πτώσεις της θερμοκρασίας σε νότιες περιφέρειες της Κίνας.

Από σήμερα μέχρι και μεθαύριο, Παρασκευή, οι μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες ή οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα περισσότερα τμήματα της νότιας Κίνας θα μειωθούν κατά 6 ως 12 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο.

Λόγω του κύματος ψύχους, οι θερμοκρασίες σε τμήματα των περιφερειών Γκουιζού, Χουνάν, Γκουανγσκσί και Τζιανγκσί ενδέχεται να σημειώσουν πτώση κατά περισσότερο από 20 βαθμούς Κελσίου.

Το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο κάλεσε τις τοπικές κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα, συμβούλευσε τον πληθυσμό να μην εκτίθεται στο ψύχος και ζήτησε να προστατευθούν οι σοδειές και τα υδάτινα προϊόντα.

Η Κίνα έχει ένα σύστημα τριών βαθμών με χρώματα για να προειδοποιεί για κακοκαιρία. Το πορτοκαλί είναι για τα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα και ακολουθούν το κίτρινο και το μπλε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

