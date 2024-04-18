Οι πυροσβέστες εργάστηκαν για δεύτερη νύχτα στη σειρά προκειμένου να δαμάσουν τις εναπομείνασες εστίες της φωτιάς που κατέστρεψε το εμβληματικού κτήριο του παλιού Χρηματιστηρίου της Δανίας, ενώ η δήμαρχος της Κοπεγχάγης προσκλήθηκε στο Παρίσι για να μάθει πώς αντιμετώπισε η πόλη μια παρόμοια πυρκαγιά στον καθεδρικό της Notre-Dame. Η πυρκαγιά ρήμαξε το ηλικίας 400 ετών χρηματιστήριο-ορόσημο την Τρίτη, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει ο πυργίσκος του και ένα μεγάλο μέρος της στέγης, σκηνές που έφεραν στον νου την πυρκαγιά που ξέσπασε το 2019 στο Παρίσι.

Οι πυροσβέστες θα παραμείνουν στο σημείο τουλάχιστον για άλλες 24 ώρες, όπως ανέφερε σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία της Κοπεγχάγης. Οι εστίες που έκαιγαν στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας ήταν κυρίως στο υπόγειο του κτηρίου και κατασβέστηκαν γρήγορα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Καθώς η προσοχή στρέφεται τώρα στο πώς μπορεί να αποκατασταθεί το κτήριο, η δήμαρχος της Κοπεγχάγης Ζόφι Χέστορπ Άντερσεν είπε πως θα ταξιδέψει στο Παρίσι τον ερχόμενο μήνα.

Arbejdet omkring #børsen fortsætter og vil vare henover aften og nat. Vi slukker fortsat i den brandramte del og sikrer inventar i den uskadte del af bygningen. De fritstående ydermure sikres, så de ikke vælter og ødelægges. Det arbejde er omfattende og kræver en stor mængde… pic.twitter.com/zCqJzijSiu — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) April 17, 2024

"Χθες επικοινώνησα με τη δήμαρχο του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, και μιλήσαμε για τις εμπειρίες τους όταν κάηκε η Νοτρ Νταμ πριν από πέντε χρόνια", δήλωσε η Άντερσεν στο Reuters.

"Μας προσκάλεσε μαζί με μια ομάδα στο Παρίσι για να δούμε πώς αντιμετώπισαν την κατάσταση εκεί". Σε ορισμένα τμήματα του κτηρίου μόνο οι εξωτερικοί τοίχοι από τούβλα παρέμειναν στη θέση τους καθώς όλα τα υπόλοιπα κάηκαν, ενώ τα πατώματα ορισμένων χώρων που δεν έχουν καταρρεύσει έχουν πλημμυρίσει από τις προσπάθειες να καταβρεχθούν οι φλόγες, ανέφεραν χθες, Τετάρτη, δημοσιογράφοι στους οποίους επιτράπηκε η είσοδος στο εσωτερικό.

"Η εργασία για τη σταθεροποίηση της αυτόνομης εξωτερικής τοιχοποιίας θα συνεχιστούν στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας", ανέφερε στο X η Πυροσβεστική Υπηρεσία της ευρύτερης περιοχής της Κοπεγχάγης.

Μεγάλα κοντέινερ γεμάτα τούβλα έχουν τοποθετηθεί για να υποστηρίξουν τους κατεστραμμένους τοίχους και να αποτρέψουν την κατάρρευση της ιστορικής πλινθοδομής.

Το Εμπορικό Επιμελητήριο της Δανίας, που είναι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου και το χρησιμοποιεί για τα κεντρικά γραφεία του, έχει δεσμευθεί να ανοικοδομήσει το εμβληματικό χρηματιστήριο το οποίο ξεκίνησε αρχικά τη λειτουργία του ως χώρος εμπορίας προϊόντων τον 17ο αιώνα.

Το χρηματιστήριο δεν στεγάζεται πλέον στο κτίριο.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το συμβάν και ανέφερε ότι μπορεί να χρειαστούν μήνες για να προσδιοριστεί η αιτία. Κανείς δεν τραυματίστηκε από την πυρκαγιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

