Ο Ζελένσκι «Πρόσωπο της Χρονιάς» και από το περιοδικό Time

Μετά την ανάδειξη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι «Πρόσωπο της Χρονιάς» για το 2022 από τους Financial Times, ο Ουκρανός πρόεδρος έλαβε σήμερα τον ίδιο τίτλο και από το έγκριτο περιοδικό TIME.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος ενσάρκωσε την αντίσταση της χώρας του απέναντι στη ρωσική εισβολή, ανακηρύχθηκε το «Πρόσωπο της Χρονιάς» για το 2022 από το αμερικανικό περιοδικό, το οποίο απέδωσε φόρο τιμής στο «πνεύμα της Ουκρανίας».

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa