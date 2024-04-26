Οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν αγορές όπλων αξίας 6 δισ. δολαρίων προορισμένων για την Ουκρανία

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα ανακοινώσει, πιθανόν ακόμη και εντός της ημέρας, συμβόλαια αγοράς όπλων προοριζόμενων για την Ουκρανία αξίας 6 δισεκ. δολαρίων, δήλωσαν αμερικανοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς και στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Politico.

Ανάμεσα στα όπλα και τα πυρομαχικά που θα αγοραστούν θα είναι ραντάρ αντιπυροβολικού, οχήματα διαφόρων τύπων, πύραυλοι για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, πυροβόλα και πυρομαχικά για αυτά, πυρομαχικά ακριβείας και συστήματα αντιμετώπισης drones, σύμφωνα με τις πηγές αυτές, που μίλησαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

Η μακρόπνοη στρατιωτική βοήθεια αποτελεί μέρος του πακέτου χρηματοδοτήσεων για την Ουκρανία 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που ενέκρινε αυτήν την εβδομάδα το Κογκρέσο.

Προχθές Τετάρτη, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε την άμεση αποστολή πακέτου στρατιωτικής βοήθειας αξίας 1 δισεκ. δολαρίων, που περιλαμβάνει συστήματα και πυρομαχικά αντιαεροπορικής άμυνας, πυροβολικού, πυραύλων και διάφορους τύπους τεθωρακισμένων, που θα αντληθούν από τα αποθέματα του αμερικανικού στρατού.

Κατά το δημοσίευμα του Politico, οι αγορές αξίας 6 δισεκ. δολαρίων θα γίνουν από αμερικανικές στρατιωτικές βιομηχανίες και θα πρόκειται για νέα είδη, που σημαίνει πως δεν θα φθάσουν στα χέρια του ουκρανικού στρατού παρά έπειτα από χρόνια.

Η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία αφότου εισέβαλε στην επικράτειά της ο στρατός της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022 υπολογίζεται πως έχει φθάσει σε αξία τα 45 δισεκ. δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

