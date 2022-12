Η πρώτη δημόσια εκτέλεση στο Αφγανιστάν μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν

Ένας Αφγανός, που είχε καταδικαστεί για φόνο, εκτελέστηκε σήμερα δημόσια, έκαναν γνωστό οι Ταλιμπάν, ανακοινώνοντας την πρώτη δημόσια εκτέλεση μετά την επιστροφή τους στην εξουσία τον Αύγουστο του 2021.

Η εκτέλεση έγινε στη δυτική επαρχία Φάραχ. Εκτελέσθηκε ένας άνδρας που είχε κριθεί ένοχος ότι το 2017 είχε μαχαιρώσει θανάσιμα έναν άλλον άνδρα, δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ, διευκρινίζοντας ότι η εκτέλεση έγινε παρουσία πολλών υψηλόβαθμων αξιωματούχων των Ταλιμπάν.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν δεν έκανε γνωστό με ποιο τρόπο εκτελέσθηκε ο άνδρας αυτός.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Shabnam Nasimi, πρώην κυβερνητική σύμβουλο, οι Ταλιμπάν «κάλεσαν τον κόσμο στο γήπεδο για να δουν τον απαγχονισμό δύο ανδρών .

Παράλληλά, στο δημόσιο "θέαμα" περιλαμβανόταν και ο λιθοβολισμός μέχρι θανάτου μίας γυναικάς».

The Taliban have reportedly carried out the FIRST public execution in Afghanistan’s Farah province today. They invited people to the stadium to watch two men being HANGED and a woman STONED to death.



15 months since Taliban takeover, Afghanistan has returned to the dark ages. pic.twitter.com/2XJIwWrVTv