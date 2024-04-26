Οι ΗΠΑ παροτρύνουν τη Γερμανία να στείλει πυραύλους Taurus στην Ουκρανία

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ελπίζει πως η πρόσφατη απόφασή της να στείλει πυραύλους μακρού βεληνεκούς στην Ουκρανία θα ενθαρρύνει τη Γερμανία να πράξει το ίδιο, κάτι που το Βερολίνο αποκλείει μέχρι στιγμής, δήλωσε χθες Πέμπτη αμερικανός αξιωματούχος.

Προχθές Τετάρτη η Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε πως έστειλε, νωρίτερα «αυτόν τον μήνα», πυραύλους μακρού βεληνεκούς ATACMS στο Κίεβο, δίνοντας στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις τη δυνατότητα να πλήττουν στόχους σε απόσταση ως ακόμη και 300 χιλιομέτρων.

Πριν από τις ΗΠΑ, η Γαλλία και η Βρετανία είχαν ήδη εφοδιάσει τις δυνάμεις του Κιέβου με πυραύλους μακρού βεληνεκούς —αντίστοιχα SCALP και Storm Shadow—, ικανούς να πλήττουν στόχους σε απόσταση περίπου 250 χιλιομέτρων.

«Για το ζήτημα των Taurus... η απόφαση αυτή επαφίεται στη Γερμανία», είπε χθες ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να στείλει το Βερολίνο τέτοιους πυραύλους γερμανικής κατασκευής στο Κίεβο.

«Όμως ασφαλώς η προμήθεια ATACMS από τις ΗΠΑ και οι πρότερες αποφάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας να διαθέσουν (στην Ουκρανία) πυραύλους μακρού βεληνεκούς τρέφουμε την ελπίδα πως θα παίξουν ρόλο», πρόσθεσε.

Το Κίεβο ζητεί εδώ και μήνες από τη Γερμανία να εφοδιάσει τον ουκρανικό στρατό με πυραύλους κρουζ Taurus, που έχουν δραστικό βεληνεκές ως και 500 χιλιομέτρων.

Το Βερολίνο όμως αρνείται μέχρι τώρα να προχωρήσει στην αποστολή πυραύλων του τύπου, φοβούμενο κλιμάκωση του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

