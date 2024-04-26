Η HRW κατηγορεί τον στρατό της Μπουρκίνα Φάσο πως σφαγίασε τουλάχιστον 223 άμαχους

Η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) κατηγόρησε σε έκθεση που δημοσιοποίησε χθες Πέμπτη τις ένοπλες δυνάμεις της Μπουρκίνα Φάσο, που διεξάγουν πόλεμο εναντίον ένοπλων τζιχαντιστικών οργανώσεων για σχεδόν μια δεκαετία, πως «εκτέλεσαν με συνοπτικές διαδικασίες 223 αμάχους», ανάμεσά τους τουλάχιστον 56 παιδιά, σε εφόδους σε δυο χωριά στο βόρειο τμήμα της χώρας του Σαχέλ τον Φεβρουάριο.

Οι αρχές της Μπουρκίνα Φάσο δεν έχουν αντιδράσει μέχρι στιγμής στην κατηγορία αυτή.

«Ο στρατός της Μπουρκίνα Φάσο εκτέλεσε με συνοπτικές διαδικασίες τουλάχιστον 223 αμάχους, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 56 παιδιών, σε δυο χωριά την 25η Φεβρουαρίου 2024», αναφέρει η έκθεση της ΜΚΟ.

«Στρατιωτικοί σκότωσαν 44 ανθρώπους, ανάμεσά τους 20 παιδιά, στο χωριό Νοντίν, και (άλλους) 179 ανθρώπους, ανάμεσά τους 36 παιδιά, στο γειτονικό χωριό Σορό», στην περιφέρεια Τιου (βόρεια), διευκρινίζει το κείμενο.

Η HRW αναφέρει ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με 23 ανθρώπους, ανάμεσά τους 14 που δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες, κι ότι επαλήθευσε βίντεο και φωτογραφίες που μοιράστηκαν επιζήσαντες.

«Αυτές οι μαζικές σφαγές, από τις χειρότερες παραβιάσεις του στρατού της Μπουρκίνα Φάσο από το 2015, μοιάζουν να αποτελούν μέρος γενικευμένης εκστρατείας εναντίον αμάχων που κατηγορήθηκαν για συνεργασία με ισλαμιστικές ένοπλες οργανώσεις» και «πιθανόν συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», τόνισε το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το καθεστώς του λοχαγού Ιμπραήμ Τραορέ, που κατέλαβε την εξουσία με το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2022, έχει υιοθετήσει πολύ επιθετική στρατηγική έναντι των τζιχαντιστικών οργανώσεων, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της επικράτειας, με τίμημα εξαιρετικά βαριές απώλειες στις τάξεις των αμάχων, σύμφωνα με ΜΚΟ και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι σφαγές στα χωριά Νοντίν και Σορό «δεν είναι παρά οι πιο πρόσφατες μαζικές σφαγές αμάχων από τον στρατό της Μπουρκίνα Φάσο στο πλαίσιο των επιχειρήσεών του για την καταστολή του ανταρτοπόλεμου», τόνισε η Τιράνα Χασάν, η εκτελεστική διευθύντρια της HRW, σύμφωνα με την έκθεση.

Το γεγονός ότι επανειλημμένα οι αρχές δεν έχουν δείξει την παραμικρή πρόθεση να λάβουν μέτρα πρόληψης ή να διενεργήσουν έρευνες για τις φρικαλεότητες αυτής της φύσης «δείχνει γιατί είναι κρίσιμη η διεθνής βοήθεια προκειμένου να υποστηριχθεί αξιόπιστη έρευνα για ενδεχόμενα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», πρόσθεσε η πενηντάρα Αυστραλή.

Την 25η Φεβρουαρίου, η κρατική τηλεόραση της Μπουρκίνα Φάσο μετέδωσε ότι το Τάγμα Ταχείας Επέμβασης (ΤΤΕ), μονάδα των ειδικών δυνάμεων, καταδίωξε μαχητές που προσπαθούσαν να διαφύγουν έπειτα από τζιχαντιστική επίθεση εναντίον βάσης των ενόπλων δυνάμεων και ότι «εξουδετέρωσε το μεγαλύτερο μέρος τους», χωρίς να κάνει ουδεμία αναφορά σε απώλειες στις τάξεις των αμάχων.

Τον Ιανουάριο, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατηγόρησε τον στρατό της Μπουρκίνα Φάσο ότι σκότωσε τουλάχιστον 60 αμάχους σε επιδρομές drones που η κυβέρνηση παρουσίασε ως επιχειρήσεις εναντίον τζιχαντιστών.

Αντιπολιτευόμενοι, δημοσιογράφοι και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φιμώνονται κατά σύστημα από το στρατιωτικό καθεστώς στην Μπουρκίνα Φάσο, για το οποίο αυτού του είδους τα μέτρα δικαιολογούνται εξαιτίας του πολυαίμακτου πολέμου στη χώρα του Σαχέλ από το 2015.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

