Ο κολομβιανός στρατός ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως δυνάμεις του σκότωσαν δεκαπέντε μέλη φράξιας διαφωνούντων των πρώην FARC που αποκλείστηκε την περασμένη εβδομάδα από τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που παραμένει σε εξέλιξη.

Στρατιωτικοί «εξουδετέρωσαν 15 μέλη» του Μετώπου Κάρλος Πατίνιο στον δήμο Αρχέλια (νοτιοδυτικά), διευκρίνισαν οι ένοπλες δυνάμεις στην ανακοίνωση που διένειμαν σε ΜΜΕ.

Κατά την ίδια πηγή, «φαίνεται πως άλλα 12 μέλη της προαναφερθείσας δομής τραυματίστηκαν» και η επιχείρηση συνεχίζεται.

Τη 16η Απριλίου, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η κυριότερη παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, το Κεντρικό Γενικό Επιτελείο (EMC), διασπάστηκε σε δυο φράξιες και ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις διεξάγονται πλέον με μόνο μία από αυτές.

Κατ’ αυτήν, το Μέτωπο Κάρλος Πατίνιο τελεί υπό τη διοίκηση του «Ιβάν Μορντίσκο», εμπειροπόλεμου αντάρτη των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC).

Πάντα με στολή παραλλαγής και μαύρα γυαλιά, ο αξιωματικός των ανταρτών αυτός αρνήθηκε το 2016 να προσυπογράψει την ιστορική συμφωνία ειρήνης που σύναψαν η τότε κυβέρνηση και η ηγεσία των πρώην FARC.

Η περιοχή όπου σκοτώθηκαν οι δεκαπέντε αντάρτες —οι πρώτοι αφότου ανακοινώθηκε η διάσπαση— βρίσκεται στο φαράγγι Μικάι, ζώνη όπου οι δυνάμεις ασφαλείας γενικά αδυνατούν να εισέλθουν: οι αντάρτες είναι de facto κράτος.

Μονάδες του στρατού και της αστυνομίας προσπαθούν επί μήνες να την ανακαταλάβουν.

Η επιχείρηση σε εξέλιξη έχει σκοπό να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ζημιά στη φράξια αυτή, που εννοεί να συνεχίσει τη δράση της στην περιοχή κι ευθύνεται για «κύμα βίας», δήλωσε ο στρατηγός Φεδερίκο Μεχία, διοικητής των δυνάμεων του στρατού στον νομό Κάουκα.

Οι συνομιλίες ανάμεσα στην κυβέρνηση και το EMC άρχισαν τον Οκτώβριο του 2023. Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο, που εξελέγη το 2022 κι είναι ο πρώτος αρχηγός του κράτους της Κολομβίας που ανήκει στην αριστερά, εφαρμόζει φιλόδοξη πολιτική με σκοπό την επίτευξη «απόλυτης ειρήνης» — τον τερματισμό του ατελείωτου εμφυλίου που σπαράσσει τη χώρα της Λατινικής Αμερικής για πάνω από μισό αιώνα.

Όμως σειρά επιθέσεων εναντίον αμάχων και των δυνάμεων ασφαλείας έθεσε σε δοκιμασία την υπομονή της κυβέρνησής του και τη 16η Απριλίου οι αρχές ανακοίνωσαν πως ο «Ιβάν Μορντίσκο» εγκατέλειψε το τραπέζι των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Πλέον ο μόνος συνομιλητής της είναι ο Αντρέι Αβεντάνιο, μολονότι ακόμα και ο ίδιος αναγνωρίζει πως δεν διοικεί παρά το 50% των ανταρτών του EMC.

Το EMC, το οποίο σύμφωνα με την Μπογοτά ενέχεται στη διακίνηση ναρκωτικών, την εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων και ορυχείων και άλλες παράνομες δραστηριότητες, μετρά πάνω από 3.500 μαχητές, υπολόγιζε το 2022 η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Κολομβίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.