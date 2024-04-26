Ο αμερικανικός στρατός άρχισε να κατασκευάζει μια προβλήτα στη θάλασσα η οποία θα επιτρέψει την προώθηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο - μια αναμενόμενη κίνηση που θα καταστήσει δυνατή τη λειτουργία της προβλήτας στις αρχές Μαΐου.

Τον Μάρτιο, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι ο στρατός θα κατασκευάσει ένα προσωρινό λιμάνι στις ακτές της Γάζας στη Μεσόγειο για την παραλαβή της ανθρωπιστικής βοήθειας δια θαλάσσης.

Η κατασκευή αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο της προσπάθειας αποτροπής του λιμού στον παλαιστινιακό θύλακα πέντε μήνες μετά τη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν καταστρέψει την μικρή Λωρίδα της Γάζας και βυθίσει τα 2,3 εκατομμύρια των κατοίκων της σε ανθρωπιστική καταστροφή.

"Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένου του USNS Benavidez, έχουν αρχίσει να κατασκευάζουν τα αρχικά στάδια της προσωρινής προβλήτας και του διαδρόμου στη θάλασσα", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πάτρικ Ράιντερ.

Ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι η Γάζα θα αντιμετωπίσει λιμό και έχει διαμαρτυρηθεί για τα "συντριπτικά εμπόδια" στην παραλαβή της βοήθειας και τη διανομή της γύρω από τον θύλακα.

Οι υπηρεσίες ανθρωπιστικής βοήθειας και η κυβέρνηση Μπάιντεν έχουν ζητήσει από το Ισραήλ να διευκολύνει την πρόσβαση για την παράδοση της βοήθειας στη Γάζα και να επιτρέψει την ασφαλή διέλευση των κομβόι με τη βοήθεια εντός του εδάφους αυτού.

Αυτό το προσωρινό λιμάνι αναμένεται να επιτρέπει σε πολεμικά ή εμπορικά πλοία να αφήνουν εκεί το φορτίο τους. Στη συνέχεια, η βοήθεια θα μεταφέρεται με πλοία υλικοτεχνικής υποστήριξης μέχρι μια προβλήτα στην ακτή.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η κίνηση δεν θα εμπλέκει "στρατεύματα στο έδαφος" στον παλαιστινιακό θύλακα όπου μαίνεται ο πόλεμος. Ωστόσο, Αμερικανοί στρατιώτες θα βρίσκονται κοντά στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της κατασκευής της προβλήτας, την οποία θα επιβλέπουν ισραηλινά στρατεύματα.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις θα είναι πιθανόν υπεύθυνες για τη διανομή της βοήθειας μόλις αυτή παραδίδεται στον θύλακα, έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο.

Παράλληλα ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ δήλωσε σήμερα ότι μια ομάδα των Ηνωμένων Εθνών στη Λωρίδα της Γάζας που επισκεπτόταν την τοποθεσία για μια προβλήτα και την περιοχή προετοιμασίας επιχειρήσεων θαλάσσιας βοήθειας χρειάστηκε να πάει σε καταφύγιο "για κάποιο χρονικό διάστημα" την Τετάρτη, μετά τα πυρά που δέχτηκε η περιοχή.

Δύο οβίδες έπεσαν στο έδαφος σχεδόν 100 μέτρα μακριά, αλλά δεν υπήρξαν τραυματισμοί και η ομάδα του ΟΗΕ κατάφερε τελικά να συνεχίσει την περιοδεία της, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

