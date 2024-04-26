Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην παραλιακή οδό Ελευσίνας, όταν

ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε σταθμευμένο φορτηγό όχημα και αναποδογύρισε.

Φωτογραφίες: Ειρήνη Δράγαση

Ο οδηγός 31ενός ετών μεταφέρθηκε στο Θριάσιο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ ο 25χρονος συνοδηγός μεταφέρθηκε στο Τζάνειο όπου και νοσηλεύεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.