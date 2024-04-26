Λογαριασμός
Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο στην Ελευσίνα - Φωτογραφίες από το δυστύχημα

Το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών - Φωτογραφίες από το σημείο του δυστυχήματος 

Τροχαίο

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην παραλιακή οδό Ελευσίνας, όταν
ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε σταθμευμένο φορτηγό όχημα και αναποδογύρισε.

Φωτογραφίες: Ειρήνη Δράγαση

τροχαιο

Ο οδηγός 31ενός ετών μεταφέρθηκε στο Θριάσιο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ ο 25χρονος συνοδηγός μεταφέρθηκε στο Τζάνειο όπου και νοσηλεύεται.

τροχαιο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: τροχαίο Ελευσίνα Δυστύχημα
