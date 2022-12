FT: «Πρόσωπο της Χρονιάς» ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναδείχθηκε για το 2022 «Πρόσωπο της Χρονιάς», από τους Financial Times, καθώς «συμβολίζει την ανθεκτικότητα του λαού του και τον αγώνα για τη φιλελεύθερη δημοκρατία»

«Ο 44χρονος Ζελένσκι έχει κερδίσει μια θέση στην ιστορία για την εξαιρετική επίδειξη ηγεσίας και σθένους του» αναφέρει το άρθρο.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Ζελένσκι «ενσαρκώνει επίσης το θάρρος και την ανθεκτικότητα του ουκρανικού λαού στον αγώνα του ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα».

