ΚΚΕ: "Πίσω από κάθε λαϊκό πρόβλημα βρίσκεται η πολιτική της ΕΕ, την οποία ο Κ. Μητσοτάκης υπηρετεί"

"Ο κ. Μητσοτάκης με τα γνωστά εκβιαστικά διλήμματα περί σταθερότητας, ζητάει την ψήφο του λαού για να επηρεάζει - όπως λέει - τις αποφάσεις στην ΕΕ. Το ζήτημα, βέβαια, είναι ακριβώς αυτό, ότι πίσω από κάθε λαϊκό πρόβλημα.... βρίσκεται η ίδια η πολιτική της ΕΕ, την οποία ο κ. Μητσοτάκης υπηρετεί με απόλυτη συνέπεια" επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του, με αφορμή τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον ΣΚΑΪ.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ:

«Ο κ. Μητσοτάκης με τα γνωστά εκβιαστικά διλήμματα περί σταθερότητας, ζητάει την ψήφο του λαού για να επηρεάζει - όπως λέει - τις αποφάσεις στην ΕΕ. Το ζήτημα, βέβαια, είναι ακριβώς αυτό, ότι πίσω από κάθε λαϊκό πρόβλημα - από την ακρίβεια και την επίθεση στο εργατικό λαϊκό εισόδημα μέχρι την εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και το έγκλημα των Τεμπών - βρίσκεται η ίδια η πολιτική της ΕΕ, την οποία ο κ. Μητσοτάκης υπηρετεί με απόλυτη συνέπεια» επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του και καταλήγει:

«Σε αυτές τις εκλογές, λοιπόν, είναι κρίσιμο να εκφραστεί η λαϊκή αποδοκιμασία απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης - ΕΕ, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει μέσω κομμάτων που 'αντιπολιτεύονται' την κυβέρνηση Μητσοτάκη με σημαία την ευρωενωσιακή 'κανονικότητα', αλλά μέσα από την ισχυροποίηση του ΚΚΕ, που είναι ο μόνος συνεπής αντίπαλος απέναντι σε αυτή τη 'φυλακή των λαών'».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

