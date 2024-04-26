Την πεποίθηση του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές επανέλαβε ο Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στην εκπομπή "Αυτοψία" του 'Αλφα ενώ για τις ευρύτερες επιδιώξεις του ανέφερε ότι διεκδικεί δύο τετραετίες προκειμένου να εφαρμόσει ένα μεγάλο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που θα αλλάξουν την Ελλάδα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε: "δεν γνωρίζουμε αν τώρα είμαστε στο 17%, υπάρχουν κάποιες δημοσκοπήσεις που μας δίνουν τόσο ή και μεγαλύτερο ποσοστό και τις γνωρίζουν και στο Μαξίμου. Είναι εφικτό και πιθανό να είμαστε πρώτο κόμμα. Αυτός είναι ο στόχος όχι, μόνο για εμάς αλλά την κοινωνία. Το ιδεολογικό μας στίγμα επειδή είναι ξεκάθαρο, πείθει. Με την κυβέρνηση υπάρχει ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων που κερδίζει αλλά για την πλειονότητα υπάρχει στασιμότητα και ανασφάλεια. Το σύνθημα της θα έπρεπε να είναι σταθερά, άτολμα, πουθενά. Το βασικό για εμάς είναι να είμαστε αυθεντικοί και συνεπείς".

Αναφέρθηκε στην διεθνή σκηνή σημειώνοντας ότι "εμείς λέμε ότι πρέπει να σταματήσει η σφαγή στην Γάζα, παρότι καταδικάζουμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Δεν υπήρξε από εμένα στήριξη στο Ισραήλ. 'Αλλο αυτό που έκανε το Ιράν και άλλο αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη". Υπογράμμισε ότι "δεν υπάρχει μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ εκτός από την δομική και οργανωτική, έχει ανοίξει το κόμμα και έρχονται νέοι άνθρωποι". Σημείωσε ότι ακόμη και αν δεν πετύχει τον στόχο των ευρωεκλογών "δεν θα μετανιώσω αρκεί να είμαστε αυθεντικοί. Εμείς δεν θα παίξουμε με ΜΜΕ. Δεν θα κάνουμε αυτό το παιχνίδι όπως το κάνει το Μαξίμου". 'Ασκησε κριτική στα ΜΜΕ λέγοντας: "βλέπετε ότι πήγα στην Γαύδο παρουσίασα τα ψέματα του πρωθυπουργού και δεν έπαιξαν το βίντεο, ενώ ασχολούνται με ψευδείς διαρροές για μένα". Ανέφερε ακόμη ότι "όλοι πολεμούν τον ΣΥΡΙΖΑ".

Αναφέρθηκε στο ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος και στις επικείμενες ευρωεκλογές λέγοντας: "Είμαι περήφανος για το ψηφοδέλτιο, είναι το πρώτο ψηφοδέλτιο άμεσης δημοκρατίας, δεν επιλέγει ο πρόεδρος για να κρατήσει ισορροπίες. Εχουμε τρεις ανθρώπους με αναπηρία που προέκυψαν από τις προκριματικές εκλογές, έχουμε εκπροσώπους της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και υπάρχει και η ποσόστωση για τις γυναίκες που είμαι περήφανος που την βρήκα και την εφαρμόζω. Η Ευρώπη στερείται έμπνευσης και λογοδοσίας στον Ευρωπαίο πολίτη, η ΕΕ θεωρείται γραφειοκρατικό λόμπυ. Η λογοδοσία είναι πολύ σημαντική. Θα έπρεπε να υπάρχουν πανευρωπαϊκά ψηφοδέλτια και να επιλέγεται η ηγεσία της Κομισιόν από το ευρωκοινοβούλιο. Η Ευρώπη που θέλουμε πρέπει να είναι πράσινη, κοινωνική, με λιγότερη λιτότητα. Τα 2,5% πλεονάσματα που έχει επιβληθεί στην χώρα είναι αντιπαραγωγικό. Ο κόσμος το έχει καταλάβει ότι πρόκειται για κοροϊδία από την πλευρά της κυβέρνησης".

Για το "αυτογκόλ με τη υποψηφιότητα Παπανώτα" απάντησε: "Πήρα μία απόφαση βάση αυτών που άκουσα και ήμουν απολύτως συνεπής με τις απόψεις μου. Από εκεί και μετά για εμάς το θέμα είναι λήξαν. Ο κ. Μητσοτάκης γιατί κρατά αμφιλεγόμενα πρόσωπα που χαϊδεύουν ακροδεξιά αυτιά; Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα λειτουργεί βάση αρχών. Είμαι και ηγέτης είμαι και για μπύρες. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και μελλοντικός πρωθυπουργός τους, θα είναι προσιτός, αληθινός, γήινος και θα τους εκπροσωπεί με σοβαρότητα και στιβαρότητα και δεν θα προδώσει τα εθνικά συμφέροντα". 'Ασκησε κριτική στο πολιτικό σύστημα λέγοντας: " Δεν θέλω να βάλω όλους σε ένα τσουβάλι, υπάρχουν και αξιόλογοι βουλευτές και πολιτικοί. Αλλά υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα που απωθεί νέους ανθρώπους από το να εμπλακούν. Θα υπάρχει μία μεγάλη κάθαρση αν πετύχουμε τον σκοπό μας". Για τους αντιπάλους του είπε ότι "δεν είναι πιο πειθαρχημένοι, αλλά έχουν το σύστημα μαζί τους. Ο Αντώνης Σαμαράς στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, προσέβαλε τον κόσμο αλλά τα μέσα ενημέρωσης ασχολήθηκαν μαζί του μόνο για μία ημέρα".

Ο κ. Κασσελάκης αφού σημείωσε ότι το σύνθημα "πατρίς θρησκεία οικογένεια είναι χουντικό", επέμεινε ότι δεν χαρίζει την πατρίδα την θρησκεία και την οικογένεια και εξήγησε: "είναι λιγότερο οικογενειάρχες ή πιστοί ή πατριώτες οι αριστεροί πολίτες; Ποιος πάλεψε για την πατρίδα. Ναι, είμαι θρήσκος αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ως πολιτικός δεν διακρίνω αυτό που πιστεύω από τον σεβασμό μου για αυτό που πρεσβευει ο άλλος. Κανείς δεν πρέπει να απολογηθεί για το αν είναι θρήσκος. Υπάρχει ένα στερεότυπο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εναντίον της παράδοσης. Δεν ισχύει. Παράλληλα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της ισότητας και της προόδου. Θέλουμε να φέρουμε πρόοδο, με φροντίδα προς τους πλέον αδύναμους και εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη".

Για τις δηλώσεις σχετικά με την βάπτισή του είπε: "Δεν είπα ότι έγινε θαύμα στην γέννησή μου". Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε: "Δεν είναι και κακό να πιστεύει κανείς στα θαύματα. Σέβομαι το μεγαλείο του θεού, πιστεύω στην επιστήμη αλλά υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορούμε να λύσουμε και να εξηγήσουμε". Κάνοντας χιούμορ και αφήνοντας ταυτόχρονα αιχμή κατά του πρωθυπουργού είπε: "Το μεγαλύτερο θαύμα είναι πώς κάποιος με μισθό βουλευτή μπορεί να έχει 42 σπίτια στην ιδιοκτησία του".

Για την σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα και την παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στην παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου του κόμματος είπε: "Δεν ήλθε χωρίς συνεννόηση, είχαμε συζητήσει ότι η κατάλληλη θα ήταν η ανακοίνωση του ευρωψηφοδελτίου. Για εμένα δεν υπήρξε ποτέ πληγή από την στάση του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν έκπληξη η ανάρτηση του πριν από το Συνέδριο, αλλά καταλαβαίνω γιατί ήθελε να μιλήσει με τον δικό του τρόπο στον κόμμα του οποίου υπήρξε η σημαία του. Τιμώ πάρα πολύ το έργο του ως πρωθυπουργός. Στην περιοδεία μου στα νησιά του Αιγαίου ακούω καλά λόγια για το τι εξαιρετική δουλειά έχουν κάνει οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, για τον συγχωρεμένο τον Σαντορινιό, για τα νοσοκομεία και τον Πολάκη, για την Κουντούρα. Υπάρχουν πάρα πολλά καλά που έχουν γίνει μαζί με τα λάθη. Δεν υπάρχει μέτωπο με τον Τσίπρα, μιλάμε, μιλήσαμε μετά το Συνέδριο και είχαμε πάντα καλή σχέση και φάνηκε στην εκδήλωση της παρουσίασης των ευρωβουλευτών".

Ο κ. Κασσελάκης διαβεβαίωσε ότι "Εμείς δεν θα προδώσουμε τον απλό λαϊκό κόσμο. Με μία δική μας κυβέρνηση σίγουρα δεν θα υπήρχε συγκάλυψη για τα Τέμπη. Για ποιο λόγο να μην πάει ο Κώστας Καραμανλής στην δικαιοσύνη; Γιατί τον αμνηστεύει η ΝΔ"; Αναφέρθηκε στο στο Σύστημα Υγείας λέγοντας ότι "το έχουν αφήσει να διαλυθεί" και πρόσθεσε: " Η Νάξος με τόσο πολύ τουρισμό έχει έξι μόνο διασώστες. Πρέπει να ξεφτιλιστούμε και διεθνώς; Η ΝΔ δεν δίνει αξία στην ανθρώπινη ζωή όπως πρέπει. Το βλέπεις στο ΕΣΥ, το βλέπεις στα Τέμπη, στη οικοινομικη πολιτική. Ένα νέο ζευγάρι πώς θα αρχίσει την ζωή του; ΠΑράλληλα έχουμε τα μεγαλύτερα υπερκέρδη στις τράπεζες και στις εταιρείες ενέργειας.

Στο θέμα της ασφάλειας είπε: "μία γυναίκα σκοτώνεται έξω από το Αστυνομικό Τμήμα, οι νεοναζί διασχίζουν ανενόχλητοι την Ελλάδα. Πώς θα υπάρξει ασφάλεια του πολίτη; Πέντε χρόνια κυβερνούν. Όταν γίνουμε κυβέρνηση ο κόσμος θα μπορεί να κοιμάται ήσυχος".

Κάνοντας κριτική στο πολιτικό σύστημα είπε: "Το ξέρετε ότι ο υπουργός Οικονομίας από φοιτητής έγινε βουλευτής. Η δική μου κυβέρνηση θα είναι από ανθρώπους που έχουν ένσημα από την οικονομία και την κοινωνία. Ή αν έχουν κάνει καλή δουλειά στην βουλή και από την βουλή". Είπε ότι έχει στο μυαλό του ανθρώπους για την μελλοντική κυβέρνηση αλλά περιορίστηκε να αποκαλύψει ότι "ο Ευάγγελος Αποστολάκης θα είναι ο επόμενος υπουργός 'Αμυνας".

Για τα περιουσιακά του στοιχεία είπε: "Έχω πολύ λιγότερα από τον Μητσοτάκη. Θα τα παρουσιάσω όλα στον κόσμο πριν τις ευρωεκλογές. Από το τίποτα ξεκίνησα, με το σπαθί μου τα πέτυχα. Τα οικονομικά μου αποτελέσματα είναι εκείνα που μπορεί να δει κανείς σε μία εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Είμαι ο πολιτικός με την μεγαλύτερη διαφάνεια". Για τους επικριτές του και τις εταιρείες του στο Ντελαγουέαρ είπε: "Οι εταιρείες δεν φορολογούνται εκεί που ιδρύονται αλλά εκεί που δραστηριοποιούνται. Δεν το ξέρουν; το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η λάσπη. Στην Ελλάδα αν δεν έχεις επώνυμο και κληρονομιά δεν πας πουθενά και αυτό πρέπει να αλλάξει. Όταν κυβερνήσω θα είμαι προσιτός και ανθρώπινος. Όταν είσαι από τζάκι έχεις αλαζονεία. Φαίνεται η αλαζονεία τους όταν πχ λένε ότι μόνο η ΝΔ μπορεί να εξυπηρετήσει εθνικά συμφέροντα στην Ευρώπη. Το λένε εκείνοι που έχουν καταδικαστεί από το ευρωκοινοβούλιο, δεν ντρέπονται;".

Συνεχίζοντας για το πολιτικό σύστημα ανέφερε: "Το πολιτικό σύστημα είναι πιο βρώμικο από όσο πίστευα. Ο κόσμος δεν το σιχαίνεται άδικα. Υπάρχει διαφθορά. Έχει όμως και ρήγματα. Για αυτό και δεν το φοβάμαι, εμείς χτίζουμε ένα κίνημα και είμαι αισιόδοξος. Το μεγάλο μου στοίχημα είναι να πείσω τον κόσμο ότι μπορούμε να αλλάξουμε. Την πολιτική την βλέπω σαν λειτούργημα. Δεν είμαι δογματικός. Μετά την είσοδο μου στην πολιτική έχω γίνει πιο διαλλακτικός. Θα ήμουν απογοητευμένος αν είχα συνδιαλλαγεί για να πετύχω κάτι. Τα λάθη μου είναι περισσότερο τακτικής παρά στρατηγικής. Κάνω μαθήματα για να βελτιώσω τα ελληνικά μου".

Σε ερώτημα για τις πολιτικές του φιλοδοξίες είπε ότι επιθυμεί "Δύο θητείες, ώστε να εφαρμόσουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, να ενώσουμε όλη την Ελλάδα, να αποκεντρώσουμε, να λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα. Δεν πιστεύω στην επ΄άπειρο δραστηριότητα στη πολιτική. Δεν θα είμαι πάντα πολιτικός, πιστεύω στην ανανέωση. Σε ένα χρονικό διάστημα μίας οκταετίας μπορεί κανείς να κάνει πολλά κακά όπως γίνονται αυτή την στιγμή και πολλά καλά. Δεν είμαι από εκείνους που θεωρούν ότι γεννήθηκαν για να κυβερνήσουν, θέλω να είμαι χρήσιμος και να αλλάξουμε το πολιτικό σκηνικό".

Σημείωσε ακόμη ότι "Στους ομογενείς δεν ακούστηκε καλά αυτό που είπε ο πρωθυπουργός ‘περί εισαγόμενου αρχηγού', γιατί φάνηκε ότι μας θεωρούν εισαγόμενους ψήφους και εισαγόμενο χρήμα. Είναι στοίχημα να ενώσουμε την ομογένεια και τον ελληνισμό της Κύπρου. Ο πρωθυπουργός στον ΟΗΕ δεν ανέφερε την Κύπρο, την έχει εγκαταλείψει".

Σε πιο προσωπικές ερωτήσεις είπε: "Θα κάνω Πάσχα στην Κέρκυρα. Θα πάω στην εκκλησία. Το ελληνικό Πάσχα το γιορτάζω ανέκαθεν. Το Πάσχα για μένα είναι περίοδος περισυλλογής και ενδοσκόπησης".

Σε ερώτηση για το αν άλλαξε κάτι στην σχέση του μετά τον γάμο είπε: "Μόνο το νομικό πλαίσιο της σχέσης. Στην αρχή που υπήρχε η εσωκομματική αναστάτωση ήταν πιο δύσκολα. Είχα προσπαθήσει να κρατήσω το κόμμα ενωμένο ακόμη και με ανθρώπους που με λοιδορούσαν. Μετά την διάσπαση είχαμε ένα συμπαγές κόμμα. Παντρεύτηκα στην Αμερική γιατί δεν επιτρεπόταν στην Ελλάδα και δεν ήταν βέβαιο ότι θα ψηφιστεί ο νόμος. Όταν είχα ρωτήσει τον πρωθυπουργό στην συνάντηση μας, μου είχε πει ότι θα φέρει τον γάμο μέσα στην τετραετία. Όταν του είπα ότι στο Bloomberg είχε πει ότι θα το φέρει μέσα στον χρόνο, μου απάντησε ότι είναι θέμα τάιμινγκ". Σημείωσε ότι είναι 36 ετών και "στοχεύει να υιοθετήσει παιδιά μέχρι τα 40".

Ανέφερε ακόμη ότι η προεδρία του κόμματος "Οικονομικά μου έχει στοιχίσει πάρα πολύ. Τώρα δεν έχω εισόδημα, ούτε έχω μισθό από το κόμμα και αντίθετα προσφέρω". Σημείωσε πάντως: "Μην κάνω τον κακομοίρη, δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω ανάγκη να ξαναδουλέψω. Θα αντέξω μέχρι το τέλος της τετραετίας. Το σημαντικό όμως για τον κόσμο είναι να ξέρει ότι αυτός που ζητά την εμπιστοσύνη του είναι τίμιος. Αγαπήστε με, με την καρδιά σας και να είστε απαιτητικοί με μένα. Αξίζει να δώσεις ευκαιρία σε έναν άνθρωπο".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

