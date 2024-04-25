Συνεχώς κλιμακώνεται η κόντρα ανάμεσα στις δύο καλύτερες παίκτριες του Survivor, Κατερίνα Δαλάκα και Σταυρούλα Χρυσαειδή. Στο τελευταίο αγώνισμα «τα αίματα άναψαν», όταν μετά από μεταξύ τους αναμέτρηση, η Δαλάκα ζήτησε τα ρέστα από τη Σταυρούλα για σπρώξιμο που δέχθηκε. Η Σταυρούλα αρνήθηκε ότι την έσπρωξε και η κατάσταση οξύνθηκε.
Μετά τον αγώνα το θέμα επανέφερε ο Γ. Λιανός. Η Σταυρούλα ξεκίνησε λέγοντας ότι δεν γνωρίζει 10 χρόνια τη Δαλάκα όπως εκείνη ανέφερε. Η πρώην νικήτρια τότε ξαναπήρε τον λόγο λέγοντας: «Δεν γνωριζόμαστε; Γιατί έχω έρθει σπίτι σου και εσύ στο δικό μου!»
