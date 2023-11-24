Η δίκη του «Blade Runner» Όσκαρ Πιστόριους συγκέντρωσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον το 2014 όταν καταδικάστηκε για τη δολοφονία της φίλης του Ρίβα Στέενκαμπ.

Ο Πιστόριους έχει πλέον εκτίσει τη μισή ποινή του και την Παρασκευή κατέθεσε εκ νέου αίτημα αποφυλάκισης καθώς παρόμοιο αίτημα είχε απορριφθεί τον Μάρτιο.

Η νέα προσπάθεια για αποφυλάκιση του Πιστόριους στέφθηκε με επιτυχία και αποφασίστηκε ότι ο πρώην πρωταθλητής των Παραολυμπιακών θα αποφυλακιστεί υπό όρους τον Ιανουάριο, σχεδόν 11 χρόνια μετά τη δολοφονία της Στεενκαμπ.

Η δολοφονία της Ρίβα Στεενκαμπ

Το πρωί της 14ης Φεβρουαρίου 2013, ο Πιστόριους πυροβόλησε και σκότωσε τη φίλη του στο σπίτι του στην Πρετόρια της Νότιας Αφρικής.

Η Στεενκαμπ, 29 ετών, δέχτηκε πυροβολισμούς από τον Πιστόριους ενώ βρισκόταν στην τουαλέτα.

Ο Πιστόριους πάντα επέμενε ότι ο πυροβολισμός ήταν λάθος, υποστηρίζοντας ότι νόμιζε ότι ένας εισβολέας ήταν στο σπίτι και φοβήθηκε για την ασφάλειά του.

Πυροβόλησε τέσσερις φορές πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα τουαλέτας, τραυματίζοντας τη σύντροφό του στο κεφάλι, το ισχίο και το χέρι.

Ο Πιστόριους ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι μόνο όταν χτύπησε την πόρτα με ένα ρόπαλο κρίκετ κατάλαβε ποιος ήταν πίσω από αυτό. Η εισαγγελία υποστήριξε ότι η δολοφονία ήταν προμελετημένη και ο Πιστόριους πυροβόλησε την Στέενκαμπ μετά από καυγά.

Το επιχείρημα τους βασιζόταν στο γεγονός ότι ο Πιστόριους φορούσε τα προσθετικά του πόδια τη στιγμή του πυροβολισμού, αναφέροντας ότι ο χρόνος που χρειάστηκε για να τα φορέσει ήταν απόδειξη προσχεδιασμού.

Ο Πιστόριους αρνήθηκε ότι έφερε τα προσθετικά άκρα του, ένας ισχυρισμός που επιβεβαιώθηκε από την ανάλυση ενός βαλλιστικού εμπειρογνώμονα.

Αλλαγή κατηγοριών και ποινών

Ο Πιστόριους αρχικά δεν κρίθηκε ένοχος για φόνο και αντ' αυτού καταδικάστηκε για ένοχη ανθρωποκτονία, το ισοδύναμο της κατηγορίας για ανθρωποκτονία από αμέλεια στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια το 2014 και τελικά αποφυλακίστηκε και τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό.

Το 2015 η καταδίκη του ανατράπηκε όταν το ανώτατο εφετείο της Νότιας Αφρικής τον έκρινε ένοχο για φόνο με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε έξι χρόνια φυλάκισης, η οποία στη συνέχεια αυξήθηκε σε 13 χρόνια και πέντε μήνες το 2017, αφού η ποινή κρίθηκε «σοκαριστικά πολύ επιεικής» σε έφεση.

Ποιος είναι ο Όσκαρ Πιστόριους;

Ο Όσκαρ Πιστόριους είναι πρώην ολυμπιονίκης και παραολυμπιακός αθλητής.

Γεννήθηκε στη Νότια Αφρική το 1986 και σε ηλικία 11 μηνών, και τα δύο του πόδια ακρωτηριάστηκαν κάτω από το γόνατο.

Έτρεχε με προσθετικές λεπίδες, εξ ου και το παρατσούκλι Blade Runner.

Μέχρι το 2013, ήταν κυρίως γνωστός για τις αθλητικές του ικανότητες, κερδίζοντας χρυσό στους Παραολυμπιακούς Αγώνες και γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος διπλά ακρωτηριασμένος που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.





Πηγή: skai.gr

