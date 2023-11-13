Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Κυριακή στο Σαν Φρανσίσκο, την παραμονή της συνόδου κορυφής χωρών του Ειρηνικού Ωκεανού, εναντίον των «νεοφιλελεύθερων» πρακτικών των κυβερνήσεών τους και σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Here’s the scene at the anti-APEC pro-Palestinian protest now in San Francisco. I saw calls to show up at 11, 12 and 1. The crowd is growing and growing… pic.twitter.com/XNpWpyMofz November 12, 2023

«Η APEC είναι μια μορφή νεοφιλελεύθερης αποικιοκρατικής κυβέρνησης. Αυτό που θέλουμε είναι να εξασφαλίσουμε πως (οι ηγέτες) θα βάλουν τους ανθρώπους και τον πλανήτη στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων», εξήγησε ο Νικ Εβάσκο, ακτιβιστής για το περιβάλλον.

«Θέλουμε να πετάξουμε την APEC στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας», υπερθεμάτισε η Παμ Τάου Λι, 75 ετών, πρόεδρος αμερικανικής οργάνωσης που αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις Φιλιππίνες.

Αντιπροσωπείες των 21 μελών του φόρουμ που είναι γνωστό με την ονομασία Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού, ή APEC, των ΗΠΑ, της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Ινδονησίας, της Ρωσίας και άλλων, θα πάρουν μέρος στη σύνοδο που θα διεξαχθεί στην καλιφορνέζικη πόλη από τη 12η ως τη 18η Νοεμβρίου.

«Όταν οι χώρες συγκεντρώνονται για να διαπραγματευτούν, συχνά παραχωρούν δικαιώματα εκμετάλλευσης πόρων και γαιών σε εταιρείες του Βορρά», κατήγγειλε ο Νικ Εβάσκο, που κράταγε πλακάτ με οποίο δίνει εντελώς άλλη σημασία στο αρκτικόλεξο του διεθνούς οικονομικού οργανισμού, «κατάχρηση των λαών και της Γης για την εξουσία των επιχειρήσεων».

«Μιλάνε για οικοδόμηση πράσινης οικονομίας», συνέχισε ο ακτιβιστής της συμμαχίας «Όχι στην APEC», αλλά «το γεγονός πως στον πρόεδρος και διευθύνοντα σύμβουλο της ExxonMobil, μιας από τις εταιρείες που μολύνουν περισσότερο τον πλανήτη, θα δοθεί βήμα για να συζητήσει με παγκόσμιους ηγέτες πώς θέλει να βγάλει κέρδος από αυτές τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου είναι πολύ ανησυχητικό».

Στη συμμαχία αυτή συμμετέχουν διάφορες οργανώσεις που αγωνίζονται για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος, ή των γυναικών που υφίστανται εκμετάλλευση στις Φιλιππίνες, μεταξύ άλλων.

Ωστόσο, περίπου τα μισά πλακάτ καλούσαν σε υποστήριξη των Παλαιστινίων και να τερματιστεί «η γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας.

«Είμαι εδώ για να διαδηλώσω σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους που σφαγιάζονται μαζικά. Η οικογένειά του συζύγου μου είναι παγιδευμένη στη Γάζα αυτή τη στιγμή», εξήγησε η Ελεονόρ Κολέ, 28 ετών. «Διαπράττεται γενοκτονία και εμείς, οι ΗΠΑ, βοηθάμε στη χρηματοδότησή της», κατήγγειλε.

Για την κυρία Κολέ είναι φυσικό να διαδηλώνει μαζί με τους ακτιβιστές κατά της APEC, καθώς στη σύνοδο συγκεντρώνονται πολλοί ηγέτες, ανάμεσά τους ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που αναμένεται αύριο Τρίτη στο Σαν Φρανσίσκο.

«Η υπόθεση της απελευθέρωσης των λαών είναι διεθνής» και «όλες αυτές οι υποθέσεις συνδέονται η μια με την άλλη», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

