Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και μισό εκατομμύριο άλλοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Σομαλία, η οποία πλήττεται από εκτεταμένες πλημμύρες λόγω των ασταμάτητων βροχοπτώσεων, ανακοίνωσε χθες Κυριακή υπουργός της κυβέρνησης της χώρας της ανατολικής Αφρικής.

Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει τον θάνατο 31 ανθρώπων, «όμως είναι πιθανό ο απολογισμός των θυμάτων να είναι υψηλότερος», τόνισε ο Νταούντ Αουέις, υπουργός Πληροφοριών.

Ενώ «μισό εκατομμύριο άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας των πλημμυρών», πρόσθεσε, προειδοποιώντας ότι άλλοι 1,2 εκατ. πολίτες διατρέχουν κίνδυνο.

Η Σομαλία πλήττεται από τις αρχές Νοεμβρίου από ακατάπαυστες βροχοπτώσεις αποδιδόμενες εν μέρει στο φαινόμενο Ελ Νίνιο, με αποτέλεσμα πλημμύρες να έχουν καταπιεί κατοικίες και αγροτικές καλλιέργειες.

Οι πιο εκτεταμένες καταστροφές καταγράφονται στις περιφέρειες Γκέντο (νότια) και Χιράν (κεντρικά), όπου ο ποταμός Σαμπέλ υπερχείλισε, βυθίζοντας δρόμους κάτω από το νερό και καταστρέφοντας σπίτια στην πόλη Μπαλαντουένε.

Το Ελ Νίνιο ενισχύει το τρέχον διάστημα τις κατακρημνίσεις της περιόδου των βροχών στο Κέρας της Αφρικής, με τις συνέπειες να πλήττουν επίσης την Αιθιοπία (τουλάχιστον 20 νεκροί) και την Κένυα (τουλάχιστον 15 νεκροί).

Η Σομαλία, όπου η πλειονότητα των 17 εκατομμυρίων κατοίκων απασχολείται στην κτηνοτροφία και στη γεωργία, συγκαταλέγεται στις χώρες που είναι πιο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή και υφίσταται πλήγματα από ακραία καιρικά φαινόμενα η συχνότητα και η ένταση των οποίων επιδεινώνονται.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ τόνισε την περασμένη εβδομάδα πως η χώρα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με πλημμύρες που σημειώνονται «μια φορά κάθε αιώνα».

Σύμφωνα με το OCHA, την κατάσταση χειροτερεύει ο συνδυαστικός αντίκτυπος του Ελ Νίνιο και του «δίπολου του Ινδικού», την απόκλιση των θερμοκρασιών στην επιφάνεια της θάλασσας στο δυτικό και στο ανατολικό τμήμα του ωκεανού αυτού.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο, που γενικά συνδέεται με αύξηση των θερμοκρασιών, ξηρασίες σε κάποιες περιοχές του κόσμου και σφοδρές βροχοπτώσεις σε άλλες, αναμένεται να συνεχιστεί ως τουλάχιστον τον Απρίλιο, προειδοποίησε την Τρίτη ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ).

Το μετεωρολογικό φαινόμενο αυτό έχει προκαλέσει επανειλημμένα εκτεταμένες καταστροφές στην ανατολική Αφρική.

Από τον Οκτώβριο του 1997 ως τον Ιανουάριο του 1998, γιγαντιαίες πλημμύρες εξαιτίας καταρρακτωδών βροχών είχαν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 6.000 ανθρώπους σε πέντε χώρες της περιοχής.

Από τον Οκτώβριο ως τον Νοέμβριο του 2006, πλημμύρες που προκάλεσαν ασυνήθιστες για την εποχή βροχοπτώσεις στη Σομαλία είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 140 και πλέον ανθρώπων στη Σομαλία, εξαιτίας της ανόδου των υδάτων, επιδημίας ελονοσίας και των κροκοδείλων.

Στα τέλη του 2019, τουλάχιστον 265 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες χιλιάδες άλλοι εκτοπίστηκαν μέσα σε δυο μήνες ασταμάτητων βροχοπτώσεων σε χώρες της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.