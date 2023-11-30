Ο Χένρι Κίσινγκερ (Henry A. Kissinger) - ιστορική μορφή της αμερικανικής διπλωματίας, νομπελίστας Ειρήνης για το Βιετνάμ, αλλά αμφιλεγόμενη πολιτική προσωπικότητα - πέθανε χθες σε ηλικία 100 ετών.

Οι παγκόσμιοι ηγέτες απηύθυναν συλλυπητήρια μηνύματα τον θάνατο του Κίσινγκερ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαιρέτισε σήμερα τη μνήμη ενός «σοφού και οραματιστή κρατικού άνδρα», σε συλλυπητήριο μήνυμα προς τη σύζυγο του εκλιπόντος.

«Το όνομα του Χένρι Κίσιντζερ είναι στενά δεμένο με μια πραγματιστική πολιτική η οποία επέτρεψε να φθάσουμε σε μια ύφεση των διεθνών εντάσεων και σε πολύ σημαντικές αμερικανοσοβιετικές συμφωνίες που συνέβαλαν στην ενίσχυση της παγκόσμιας ασφάλειας», υπενθύμισε ο Πούτιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου,

«Είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω προσωπικά πολλές φορές μ' αυτό το βαθύ, εξαιρετικό άνδρα και αναμφίβολα θα κρατήσω απ' αυτόν την πιο ζεστή ανάμνηση», προσέθεσε.



