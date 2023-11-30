Ο Χένρι Κίσινγκερ (Henry A. Kissinger) - ιστορική μορφή της αμερικανικής διπλωματίας, νομπελίστας Ειρήνης για το Βιετνάμ, αλλά αμφιλεγόμενη πολιτική προσωπικότητα - απεβίωσε χθες, Τετάρτη, στην κατοικία του στο Κονέτικατ σε ηλικία 100 ετών.

Ο Κίσινγκερ γεννήθηκε στη Γερμανία ως Χάιντς Άλφρεντ Κίσινγκερ (Heinz Alfred Kissinger) από Γερμανοεβραίους γονείς. Μαζί με τους γονείς του, το 1938 διέφυγαν στις ΗΠΑ, στην Νέα Υόρκη υπό την απειλή του ναζιστικού καθεστώτος.

Από πρόσφυγας του Β Παγκοσμίου Πολέμου -σε ηλικία 15 ετών- έγινε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και κορυφαίος διπλωματικός διαμεσολαβητής στη διάρκεια του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς έπλεξε σήμερα το εγκώμιο του εκλιπόντος Χένρι Κίσινγκερ .

«Ο Χένρι Κίσιντζερ διαμόρφωσε την αμερικανική εξωτερική πολιτική όσο λίγοι άλλοι. Η δέσμευσή του στη διατλαντική φιλία ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Γερμανία ήταν σημαντική και παρέμενε ανέκαθεν κοντά στη γερμανική πατρίδα του. Ο κόσμος χάνει ένα σπουδαίο διπλωμάτη», έγραψε σήμερα ο Σολτς σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη διάρκεια των κυβερνήσεων των προέδρων Ρίτσαρντ Νίξον και Τζέραλντ Φορντ κυριάρχησε ως ένας από τους κορυφαίους υποστηρικτές της πολιτικής της ύφεσης - της άμβλυνσης των εντάσεων με τη Ρωσία.

Επικριτές επισημαίνουν πως πολλές από τις νίκες αυτού του νομπελίστα της Ειρήνης ήταν βραχύβιες και πως ήταν βασικός πρωταγωνιστής στα παρασκήνια πολλών μηχανορραφιών της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, περιλαμβανομένης της υποστήριξης δικτατόρων από τη Λατινική Αμερική μέχρι την Ασία.

