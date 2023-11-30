Χένρι Κίσινγκερ: Η δήλωση για τους Έλληνες που (δεν) έκανε και προκάλεσε σάλο

Η «σκιά» του πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ, ο οποίος απεβίωσε τα ξημερώματα σε ηλικία 100 ετών, απλωνόταν τις τελευταίες δεκαετίες και στη χώρα μας για πράγματα που έκανε και είπε, αλλά και για πράγματα που δεν είπε, δηλαδή την (δήθεν) αναφορά για «τιθάσευση των Ελλήνων».

Η διαβόητη δήλωση έχει διαψευστεί από τον ίδιο τον Κίσινγκερ, αλλά έχει περάσει στη «σφαίρα» του αστικού μύθου, και θα επιβιώσει μετά από αυτόν.

Το 1997, στο περιοδικό Νέμεσις δημοσιεύτηκε η δήλωση, που ο Κίσινγκερ φέρεται να έκανε το 1994 σε μια τελετή βράβευσής του σε ένα ξενοδοχείο της Ουάσινγκτον. Η πηγή της ήταν άρθρο της Turkish Daily News. Η υποτιθέμενη δήλωση ήταν:



«Ο λαός των Ελλήνων είναι αναρχικός και δύσκολος να τιθασευθεί. Γι' αυτό πρέπει να τον πλήξουμε βαθιά στις πολιτιστικές του ρίζες. Τότε ίσως συνετιστεί. Εννοώ δηλαδή να πλήξουμε τη γλώσσα του, την θρησκεία του, τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, ώστε να εξουδετερώσουμε την δυνατότητά του να αναπτυχθεί, να διακριθεί, να επικρατήσει, έτσι ώστε να μην μας παρενοχλεί στην περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολής, των τόσο σημαντικών για τα συμφέροντα των ΗΠΑ».

Πηγή: ellinikahoaxes.gr



Το απόσπασμα αυτό αναδημοσιεύτηκε, εκτός από το Νέμεσις, στον Οικονομικό Ταχυδρόμο και στην Αυριανή, υποτίθεται ως γνήσιο. Ο δημοσιογράφος Γιάννης Μαρίνος του Οικονομικού Ταχυδρόμου επικοινώνησε με τον Κίσινγκερ, ο οποίος έστειλε επιστολή διάψευσης στο περιοδικό καθώς και στην Turkish Daily News. Η διάψευση του Κίσινγκερ δημοσιεύθηκε στα Πολιτικά Θέματα.

«Αγαπητέ κύριε Μαρίνο. Ευχαριστώ για την επιστολή σας. Οσον αφορά το απόσπασμα που δημοσιεύσατε,ούτε τελετή βράβευσής μου υπήρξε, ούτε ομιλία μου και το προβαλλόμενο απόσπασμα είναι εξ ολοκλήρου αναληθές. Η όλη ιστορία είναι καθαρό εφεύρημα και αναμένω ότι θα προβείτε σε διόρθωση. Καθώς είσθε ο πρώτος που με πληροφορεί από πού προήλθε το δημοσιευθέν απόσπασμα, μόλις σήμερα είχα την ευκαιρία να προβώ σε διόρθωση προς την “Τurkish Daily Νews” και αυτό έπραξα. Ειλικρινά δικός σας. Χένρι Κίσινγκερ».



Από τότε, η δήλωση έχει πάρει λίγο πολύ τη θέση αστικού μύθου, και εξακολουθεί να επαναδημοσιεύεται και να κυκλοφορεί, ειδικά στο διαδίκτυο, σε forum και ιστολόγια, προκειμένου να υποστηριχτούν διάφορες θέσεις ή θεωρίες συνωμοσίας. Μάλιστα, στις αναδημοσιεύσεις ενίοτε αναφέρεται ότι η υποτιθέμενη δήλωση έγινε το 1974, και όχι το 1994.

Πηγή: ellinikahoaxes.gr

