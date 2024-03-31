Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι έπληξε κέντρο διοίκησης της Ισλαμικής Τζιχάντ στο νοσοκομείο της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σήμερα ότι πραγματοποίησε αεροπορικό βομβαρδισμό εναντίον κέντρου διοίκησης που διαχειρίζεται η ένοπλη οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου Αλ Ακσα στη Λωρίδα της Γάζας.

"Επλήγησαν με ακρίβεια το κέντρο διοίκησης και τρομοκράτες με στόχο να μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα να πληγούν πολίτες που δεν εμπλέκονται στην περιοχή του νοσοκομείου."

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι νοσοκομεία στη Γάζα από την Χαμάς και από άλλες ένοπλες οργανώσεις ως βάσεις και έχει δώσει στη δημοσιότητα βίντεο και για φωτογραφίες να υποστηρίξει τον ισχυρισμό του. Τόσο η Χαμάς όσο και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό το διαψεύδουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

