Πάσχα των Καθολικών: Ήθη κι έθιμα από όλο τον πλανήτη

Με ευλάβεια και κατάνυξη, γιορτάζουν το Πάσχα οι Καθολικοί σε ολόκληρο τον Πλανήτη, με τον Πάπα Φραγκίσκο να στέλνει μήνυμα Ειρήνης, στην καθιερωμένη Πασχαλινή Αγρυπνία στο Βατικανό, που πλημμύρισε από πιστούς.

Κατάμεστη η πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Χοροστατούντος του Πάπα Φραγκίσκου, οι Καθολικοί γιορτάζουν το Πάσχα και την ανάσταση του Θεανθρώπου.

Κατά την πασχαλινή αγρυπνία, ο Πάπας Φραγκίσκος τήρησε την παράδοση βαπτίζοντας οκτώ νεοφώτιστους.

Στο κήρυγμα του προέτρεψε τους Χριστιανούς να διατηρούν την πίστη τους ακόμη και όταν τους βαραίνει ο φόβος.

«Μας κρατούν πίσω στην προσπάθεια να οικοδομήσουμε πιο δίκαιες και ανθρώπινες πόλεις και κοινωνίες, καθώς και όλες τις προσδοκίες μας για ειρήνη που καταρρέουν από μίσος και τη βαρβαρότητα του πολέμου.», είπε.

Με μεγαλοπρέπεια και κατάνυξη η Πασχαλινή Λειτουργία στον Πανάγιο Τάφο στην Παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ.

Οι ύμνοι οι αναστάσιμες ψαλμωδίες και η λειτουργία χοροστατούνοτος του Πατριάρχη Λατίνων Πιερμπατίστα Πιτσαμπέλμα, στον ιερότερο τόπο του χριστιανικού κόσμου προκαλούν ρίγη συγκίνησης.

Με τον πόλεμο Ισραήλ Χαμάς να μαίνεται στη Γάζα , τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας περιόρισαν αισθητά φέτος την προσέλευση των πιστών.

Στην Ουκρανία, οι Καθολικοί γιόρτασαν για Τρίτη φορά το Πάσχα, όντας σε εμπόλεμη κατάσταση.

Στον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου στο Κίεβο πραγματοποιήθηκε η πασχαλινή αγρυπνία με τους πιστούς στις προσευχές τους να εκφράζουν τις ελπίδες τους για ειρήνη.

Το μόνο στο οποίο ελπίζουμε είναι η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος να μας βοηθήσει, ανάμεσα τους και ο Χριστιανικός κόσμος. Ζητώ από όλους να προσευχηθούν για εμάς.

Στο Σίδνεϊ, το πλήθος των πιστών συγκεντρώθηκε στον καθεδρικό ναό της Ρωμαιοκαθολικής Αγίας Μαρίας στο κέντρο της πόλης. Μετά το πέρας της Πασχαλινής, λειτουργίας προσφέρθηκαν γεύματα σε άστεγους της πόλης.

Στην πόλη Αντιπόλο των Φιλιππίνων, ο εορτασμός για το Πάσχα κορυφώνεται με ένα κατανυκτικό τελετουργικό και τη συμμετοχή χιλιάδων πιστών.

Συμβολίζει τη συνάντηση της Παναγίας με τον Ιησού Χριστό. Όλοι εμείς οι καθολικοί στις Φιλιππίνες πιστεύουμε πως συναντήθηκαν μια ακόμη φορά μετά τη Σταύρωση.

Η πομπή της Εικόνας της Θλιμμένης Μητέρας Μαρίας, συναντά εκείνη του Αναστημένου Ιησού.

Στην Χριστιανική πόλη Καρακός του βόρειου Ιράκ, οι πιστοί γιορτάζουν την ημέρα χαράς, σηματοδοτώντας με την ανάσταση, την νίκη της ζωής επί του θανάτου.

«Ελπίζουμε σε αυτή την χαρούμενη γιορτή, σε αυτό το Πάσχα από τον Θεό και τη θέλησή του να επιφέρουμε μια αλλαγή στο μυαλό των ηγετών και αυτών που βρίσκονται στην εξουσία.», αναφέρει καθολικός από το Ιράκ.

Ο χριστιανικός πληθυσμός του Ιράκ, που έχει δεχθεί σοβαρό πλήγμα από τις επιθέσεις του Ισλαμικού κράτους προσπαθεί να ανοικοδομήσει τις κοινότητες του.

Σχηματίζοντας με φαναράκια και κεριά έναν τεράστιο σταυρό σε πλατεία στο κέντρο του Ερεβάν, οι Αρμένιοι γιόρτασαν το Πάσχα με πλήθος κόσμου να λαμβάνει μέρος στην κατανυκτική πομπή στην πρωτεύουσα της χώρας.

