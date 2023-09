Τεστ για τον Πούτιν οι περιφερειακές εκλογές - Οι κάλπες έχουν τη δική τους σημασία εν μέσω πολέμου Κόσμος 14:29, 10.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Περιφερειακές εκλογές σήμερα στη Ρωσία χωρίς αντιπολίτευση, αλλά και ψευδοεκλογές στις κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές