Μαρόκο: Εικόνες απόλυτης καταστροφής και χιλιάδες νεκροί από τα 7 Ρίχτερ - Δείτε αποκαλυπτικά βίντεο και φωτογραφίες

Ξεπερνούν τους 2000 οι νεκροί από τον σπάνιο σπάνιο, ισχυρό σεισμό των 7 Ρίχτερ που έπληξε το Μαρόκο αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Η μαύρη λίστα αναμένεται να αυξηθεί δραματικά καθώς πάνω από 1000 άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ άγνωστος είναι ακόμα ο αριθμός των αγνοουμένων κάτω από τα σιντρίμια.

Ο Εγκέλαδος χτύπησε στις 11 τη νύχτα (1 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας) «πιάνοντας» τους ανθρώπους κυριολεκτικά στον ύπνο. Ολόκληρες οικογένειες με μικρά παιδιά θάφτηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κάτω από τα μπάζα του σπιτιού τους, που κατέρευσε πάνω τους.

Η μεγαλύτερη τραγωδία σημειώνεται στα χωριά από τα βουνά του Άτλαντα μέχρι την ιστορική πόλη του Μαρακές, όπου κατέρρευσαν εκατοντάδες – ίσως και χιλιάδες - σπίτια, που δεν είχαν κατασκευαστεί για να αντέξουν ένα τέτοιο χτύπημα.

Τα σωστικά συνεργεία – όπου έχουν φτάσει – δίνουν μάχη με τον χρόνο – για να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν επιζώντες.

Στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, οι κάτοικοι ξεθάβουν οι ίδιοι τους γείτονες τους κάτω από τα συντρίμμια και τους θάβουν την ίδια μέρα…

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, 2.012 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 2.059 έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων 1.404 είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Στην επαρχία αλ Χάουζ, όπου ήταν το επίκεντρο του σεισμού, έχουν καταγραφεί οι περισσότεροι θάνατοι, 1.293, ενώ ακολουθεί η επαρχία Ταρουντάντ με 452 νεκρούς. Σε αυτές τις περιοχές, που βρίσκονται νοτιοδυτικά του Μαρακές, ολόκληρα χωριά έχουν ισοπεδωθεί από τον σεισμό.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μαρακές, όπου η παλιά, ιστορική συνοικία της πόλης και μνημείο της Unesco υπέστη σοβαρές ζημιές.

See how much destruction has been caused by the earthquake in Morocco



Disturbing Drone footage#Morocco #moroccoearthquake #INDvsPAK #PAKvIND #زلزال_المغرب #المغرب #earthquake #مراكش #Marrakech #Marrakesh #terremotoMarrakech #Maroc pic.twitter.com/hPaCGYWZXS