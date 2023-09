Και η Γαλλία προσφέρει βοήθεια στο Μαρόκο Κόσμος 13:27, 10.09.2023 linkedin

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε χθες ότι στον σεισμό στο Μαρόκο σκοτώθηκε ένας γάλλος πολίτης και οκτώ τραυματίστηκαν