τέσσερις νεκροί και από 20 τραυματίες μετά το νεό ρωσικό χτύπημα στη Ζαπορίζια

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και άλλοι 20 τραυματίστηκαν σε ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στη

, μεγάλη πόλη της νότιας Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Ιβάν Φεντόροφ, ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας.

Προηγούμενος απολογισμός, τον οποίο είχε ανακοινώσει ο Φεντόροφ μέσω Telegram, έκανε λόγο για τρεις νεκρούς και 13 τραυματίες.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, η Ρωσία διεξήγαγε διπλό πλήγμα - ένα είδος επίθεσης που συνίσταται στον βομβαρδισμό ενός μέρους μια πρώτη φορά και στη συνέχεια μια δεύτερη όταν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και ο Τύπος έχουν φθάσει στο σημείο.

"Δύο πύραυλοι εκτοξεύτηκαν αρχικά, 40 λεπτά αργότερα ένας άλλος έπληξε τον ίδιο στόχο μόλις οι διασώστες και οι αστυνομικοί άρχισαν να εργάζονται. Δύο δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν", δήλωσε ο Φεντόροφ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Στην πλατφόρμα Χ, η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ουκρανία Μπρίτζετ Μπρινκ κατήγγειλε μια "φρικτή" πρακτική που "έχει προφανώς στόχο να σκοτώσει τους πρώτους που θα επέμβουν στο σημείο και τους δημοσιογράφους".

Χθες, τρεις Ουκρανοί διασώστες έχασαν τη ζωή τους από διπλό πλήγμα στη μεγάλη πόλη Χάρκιβ, στη βορειοανατολική Ουκρανία, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κάνει λόγο για "απεχθή και κυνικό" βομβαρδισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

