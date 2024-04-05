Ένα φράγμα έσπασε σήμερα στην πόλη Ορσκ της Ρωσίας και είναι σε εξέλιξη η εκκένωση της περιοχής, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Tass, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η ορεινή περιοχή Όρενμπουργκ των Ουραλίων, στην οποία βρίσκεται το Ορσκ, πλήττεται από πλημμύρες τις τελευταίες ημέρες.

🚨#BREAKING: Evacuations underway as dam breach reported in Orsk, Russia.



📌#Orsk | #Russia



A dam has bursted on the Ural River in Orsk, Russia, prompting evacuations. The city is beginning to be flooded, and it’s being reported that if the dam completely breaks, the waters of… pic.twitter.com/iGNdSu9IcN — R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) April 5, 2024

Το Tass ανέφερε, επικαλούμενο το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων, ότι 4.000 σπίτια στα οποία διαμένουν 10.000 άνθρωποι, σε ένα προάστιο του Ορσκ, μπορεί να πλημμυρίσουν. Το Ορσκ έχει πληθυσμό περίπου 230.000 κατοίκων.

Οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε ανακοίνωσή τους διαβεβαίωσαν ότι εργάζονται για να απομακρύνουν τους κατοίκους και να αποκαταστήσουν το φράγμα. Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι αρχές έχουν δημιουργήσει έξι σημεία εκκένωσης για τους πληγέντες. Το Ορσκ, πάνω στα σύνορα με το Καζακστάν, απέχει 1.800 χιλιόμετρα από τη Μόσχα.

Decades of Putin's looting coupled with any remaining public funds being funneled to destroy Ukraine, Russia is falling apart.



A dam has burst in Orsk, now poised to flood 20 towns in the Orenberg region. Putin will blame Ukraine. pic.twitter.com/GcSBZPDxV0 — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) April 5, 2024

Μη επαληθευμένα πλάνα που αναρτήθηκαν στην εφαρμογή Telegram φαίνεται να δείχνουν νερό να αναβλύζει μέσα από μια ρωγμή σε ένα χαμηλό γεώφραγμα.

Η περιοχή του Όρενμπουργκ κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.