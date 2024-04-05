Η λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ και ο σύμμαχός της, το κίνημα Αμάλ, ανακοίνωσαν σήμερα ότι πέντε μέλη τους σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Μετά την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, σημειώνονται καθημερινά ανταλλαγές πυρών στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ, η οποία δηλώνει ότι στηρίζει το παλαιστινιακό κίνημα στον πόλεμο στη Γάζα.

Η φιλοϊρανική Χεζμπολαχ βάζει στο στόχαστρό της στρατιωτικές θέσεις του Ισραήλ και κοινότητες κοντά στα σύνορα. Το Ισραήλ απαντά με βομβαρδισμούς στο έδαφος του Λιβάνου, κυρίως στα νότια, εναντίον μαχητών της Χεζμπολάχ και της Χαμάς.

Σήμερα, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι δύο μαχητές της σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς, χωρίς άλλες διευκρινίσεις. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για εννέα επιθέσεις εναντίον θέσεων του ισραηλινού στρατού στο βόρειο Ισραήλ. Το κίνημα Αμάλ ανακοίνωσε επίσης ότι δύο μέλη του σκοτώθηκαν.

Σύμφωνα με το εθνικό ειδησεογραφικό πρακτορείο του Λιβάνου ANI, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε ένα κέντρο της Αμάλ στην Τζντεϊντέτ Μαρτζαγιούν, που απέχει 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα και άλλοι δύο από πλήγμα στη μεθοριακή κοινότητα Αϊτά ελ Σάαμπ.

Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Αβισάι Αντράε, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβάρδισε υποδομές της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων ήταν και «ένα στρατιωτικό κτίσμα στην Αϊτά ελ Σάαμπ».

Νωρίτερα, σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα είπε ότι το κίνημά του δεν έχει ακόμη χρησιμοποιήσει τα «κύρια» όπλα του στη μάχη και επανέλαβε ότι οι επιθέσεις θα σταματήσουν όταν θα σταματήσει και ο πόλεμος στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.