Ισραήλ: Στις κάλπες σήμερα εν μέσω πολέμου οι ψηφοφόροι για τις δημοτικές εκλογές

Οι Ισραηλινοί ψηφοφόροι ξεκίνησαν σήμερα να ψηφίζουν για τις δημοτικές εκλογές, οι οποίες αρχικά ήταν προγραμματισμένες για τα τέλη Οκτωβρίου, αλλά αναβλήθηκαν δύο φορές εξαιτίας του πολέμου που ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Εν μέσω πολέμου περίπου 7,2 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται στις κάλπες στο Ισραήλ, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, στους εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και σε ένα μέρος του προσαρτημένου Γκολάν.

Σχεδόν 150.000 Ισραηλινοί έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους σε πόλεις και κιμπούτς που βρίσκονται κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και στο βόρειο τμήμα της χώρας στα σύνορα με τον Λίβανο, θέατρο τακτικών ανταλλαγών πυρών μεταξύ του ισραηλινού στρατού και του λιβανέζικου σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Δύο υποψήφιοι από τις περιοχές που έχουν εκκενωθεί σκοτώθηκαν κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, στην οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 1.160 άνθρωποι στο νότιο Ισραήλ, στην πλειονότητά τους άμαχοι.

Σε αντίποινα το Ισραήλ δεσμεύθηκε να εξοντώσει τη Χαμάς και έχει εξαπολύσει επίθεση εναντίον της Λωρίδας της Γάζας η οποία μέχρι στιγμής έχει κοστίσει τη ζωή σε 29.782 ανθρώπους, κυρίως αμάχους.

Οι Παλαιστίνιοι στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, τον τομέα της πόλης που κατέλαβε το 1967 το Ισραήλ, δεν μπορούν να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές, αλλά έχουν δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές. Αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των κατοίκων της Ιερουσαλήμ, αλλά συνήθως δεν ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές.

Άραβας υποψήφιος στο Τελ Αβίβ

Για πρώτη φορά από το 1967 ένας υποψήφιος από την αραβική μειονότητα του Ισραήλ, ο Ουάλιντ Αμπού Τάγεχ, ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει τη δημαρχία της Ιερουσαλήμ, αλλά τελικά δεν υπέβαλε την υποψηφιότητά του.

Στο Τελ Αβίβ ο δημοτικός σύμβουλος Αμίρ Μπαντράν είναι ο πρώτος Ισραηλινός Άραβας που διεκδικεί τη δημαρχία της πόλης. Μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ο δικηγόρος αυτός οργάνωσε ολονυκτίες στους δρόμους της μικτής συνοικίας Τζάφα, όπου ζουν άραβες και εβραίοι, ζητώντας από τους κατοίκους να πουν «όχι στη βία, όχι στον ρατσισμό».

Όμως οι πιθανότητες να εκλεγεί είναι μικρές. Αντίπαλοί του είναι ο απερχόμενος δήμαρχος του Τελ Αβίβ Ρον Χουλντάι και η πρώην υπουργός Οικονομίας Όρνα Μπαρμπιβάι.

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες, περιλαμβανομένων όσων έχουν αναπτυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας, άρχισαν να ψηφίζουν την προηγούμενη εβδομάδα, με τον στρατό να διαβεβαιώνει ότι έχουν στηθεί 925 κάλπες.

Ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών είχε προγραμματιστεί για τις 12 Μαρτίου, αλλά επισπεύστηκε για τις 10 λόγω της έναρξης του Ραμαζανιού, του ιερού μήνα για τους μουσουλμάνους που ξεκινά το βράδυ της 10ης Μαρτίου ή στις 11 Μαρτίου.

Το ποσοστό αποχής στις δημοτικές εκλογές του 2018, τις πιο πρόσφατες, ήταν λίγο πάνω από 40%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

