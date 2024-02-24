Στο Λονδίνο, στο κάστρο του Ουίνσδορ, θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου το ετήσιο μνημόσυνο στον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, όπως το έχει οργανώσει ο βασιλιάς Κάρολος, δεύτερος ξάδερφος και στενός φίλος του εκλιπόντος.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Ιndependent, το «παρών» θα δώσουν η βασίλισσα Καμίλα και ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, Ουίλιαμ, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν τον βασιλιά Κάρολο καθώς ο ίδιος δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί για τους γνωστούς λόγους υγείας.

Ο Κάρολος είχε στενή φιλία με τον Κωνσταντίνο, επιλέγοντάς τον ως νονό για τον γιο του, Γουίλιαμ, τώρα Πρίγκιπα της Ουαλίας.

Queen Camilla and members of the British Royal Family will join the Greek Royal Family at a Thanksgiving Service for King Constantine II of Greece at St George’s Chapel in Windsor Castle on February 27th.



King Constantine II passed in January 2023.https://t.co/L1hnIpGJWq — The Royal Watcher (@saadsalman719) February 20, 2024

