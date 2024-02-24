Λογαριασμός
Στο Κάστρο του Ουίνδσορ το ετήσιο μνημόσυνο του τέως - Καμίλλα και Ουίλιαμ παρόντες 

Ο Κάρολος είχε στενή φιλία με τον Κωνσταντίνο, επιλέγοντάς τον ως νονό για τον γιο του, Γουίλιαμ, Πρίγκιπα της Ουαλίας

κηδεια τεως

Στο  Λονδίνο, στο κάστρο του Ουίνσδορ, θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου το ετήσιο μνημόσυνο στον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, όπως το έχει οργανώσει ο βασιλιάς Κάρολος, δεύτερος ξάδερφος και στενός φίλος του εκλιπόντος. 

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Ιndependent, το «παρών» θα δώσουν η βασίλισσα Καμίλα και ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, Ουίλιαμ, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν τον βασιλιά Κάρολο καθώς ο ίδιος δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί για τους γνωστούς λόγους υγείας. 

Ο Κάρολος είχε στενή φιλία με τον Κωνσταντίνο, επιλέγοντάς τον ως νονό για τον γιο του, Γουίλιαμ, τώρα Πρίγκιπα της Ουαλίας.

